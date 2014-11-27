印度调查报告：被吊死少女是"自杀"

哈通社阿斯塔纳11月27日电，据BBC报道，印度当局表示，今年五月被发现吊死在树上的两名印度少女是自杀，并不是被轮奸后遭到杀害。

在这一起案件引发全球关注后，印度中央调查局（Central Bureau of Investigation）历时数月进行调查，终于公布了结果。 三名涉嫌参与这起发生在北方邦（Uttar Pradesh）的案件的嫌疑人已于今年九月保释。 目前尚不清楚少女们为什么自杀。消息人士指出，仍有许多疑点尚未解释清楚。 女权运动者对中央调查局的最新调查结果表示不满，敦促CBI继续深入调查案件。 "40份科研报告" 这对遇害的表/堂姐妹在印度种姓制度中处于最底层的"达利特"阶级，年龄分别为14岁和15岁，今年5月28日，她们的尸体被发现吊在布道恩县的一棵芒果树上。 她们是在夜间离家如厕的时候失踪的，因为她们的家中没有厕所。 印度很多家庭没有厕所，需要到户外解决上厕所的问题。 当地尸检结果曾证实，受害少女是在遭到性侵害后被吊死的。 但中央调查局称，他们从之后进行的一系列科学取证中得出结论，两名遇害少女并没有受到性侵犯。 CBI新闻发言人肯臣∙普拉萨特（Kanchan Prasad）周四（27日）说："基于约40分科研报告，我们有理由得出结论，布道恩案中的两名被害少女并不如初步资料报告中所说的遭人奸杀。" "调查结论是，这是一起自杀案。" 在周四稍晚时候召开的新闻发布会上，CBI将公布更多的信息。