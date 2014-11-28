歌曲《习大大爱着彭麻麻》网络走红

哈通社阿斯塔纳11月28日电，据中国媒体报道，近日，一首名为《习大大爱着彭麻麻》的歌曲在网络热传，引发热议。

歌曲的开头提到中国国家主席习近平反腐的勇气和决心："中国出了个习大大，多大的老虎也敢打，天不怕嘿地不怕，做梦都想见到他!"接着，就歌颂习近平夫妻的恩爱，"习大大爱着彭麻麻，这样的爱情像神话，彭麻麻爱着习大大，有爱的天下最强大！"

这段歌曲时长3分21秒，配上习近平、彭丽媛恩爱的33张照片和两幅漫画，MV视频上线6天，仅在某视频网站的点击播放量就已超过4500万次。歌曲的主创团队由四人组成，均来自中国河南。歌词作者宋志刚是郑州人，11月16日，宋志刚在新闻报道中看到习近平和彭丽媛温馨互动的场景后，产生灵感，不到一小时便完成歌词初稿，发给了自己的音乐团队，歌手余润泽、徐铵、五百看后，一拍即合，当晚就完成了旋律部分，加上录唱和视频制作，11月18日晚11点25分，这首《习大大爱着彭麻麻》上传至网络，并在之后的几天内持续吸引关注，引发热议。

新华社评论员称，毋庸置疑，这首草根创作的"神曲"注定要被政治化解读。当人们普遍将这种颠覆传统式的艺术展示手法，看作是中国政治开明的象征时，我更愿意从这种直抒胸臆式的家国情怀的正能量传递中，看到当前草根的自信与理性。