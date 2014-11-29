普京表示西方对俄制裁会威胁世界稳定

哈通社阿斯塔纳11月29日电，据新华网报道，俄罗斯总统普京２８日表示，西方对俄罗斯的制裁会威胁世界稳定，俄罗斯将永远遵守其加入的国际公约，履行相关国际责任。

普京当天在访问土耳其前夕接受土耳其阿纳多卢通讯社采访时说，美国、欧盟、澳大利亚等一些西方国家对俄罗斯实施的单边制裁是不合法的，这种制裁不仅会对世界经济造成直接损失，还会威胁世界稳定。用"最后通牒"和制裁的语言与俄罗斯对话是不可接受的，西方对俄制裁不会收到任何效果，俄罗斯在考虑自己的国际权利和义务的前提下，会通过相对平衡的手段回应西方制裁。 普京表示，许多在俄罗斯开展业务的西方公司对西方对俄制裁表示关切，并且有意继续扩大在俄罗斯市场上的业务。普京呼吁西方国家在处理与俄关系方面突破"限制"和"威胁"思维，通过寻求双方都可以接受的途径来解决双边关系中积累已久的问题。 今年３月乌克兰危机爆发以来，西方国家指责俄罗斯对乌克兰东部民间武装提供军事、经济等支持而对俄罗斯进行了多轮制裁。作为回应，今年８月，俄罗斯决定在未来一年内禁止或限制从对俄实施制裁的国家进口部分农产品。获得欧盟候选国地位的土耳其没有加入西方对俄制裁阵营。