乌克兰政府向德国求援:担心俄国发动冬季进攻

哈通社阿斯塔纳11月29日电，据中新社消息，乌克兰政府声称发现俄罗斯军队在东乌地区新行动，担心俄国会发起"冬季进攻"。该国外长因此在德国媒体上向联邦政府求援。

乌克兰外长科利姆金28日对《图片报》说，乌克兰需要德国更多援助，更急需柴油车投入军队运输，并且鉴于局势必须尽快解决这些问题。不过，每一项对乌克兰的援助对俄罗斯都是个刺激，不利于和平解决问题，因此德国政府至今对乌克兰的求助没有作出反应。 今年3月，克里米亚地区落入俄罗斯之手后，西方与俄罗斯之间产生对峙。几月来，在乌克兰政府军和东乌地区的民间武装力量作战的过程中，西方不断指责俄罗斯向民间武装力量运送武器支援，而莫斯科迄今为止一直驳斥军事支援的说法，但不否认政治上的支持。 今年9月，乌克兰、东乌民间武装力量及俄罗斯三方签署了一项停火协议，但东乌地区不久前战火再起并日益严重。据欧安会观察员报道，在观察员与乌克兰政府军同行时，遭到来自民间武装力量的反坦克导弹及防空炮袭击。 德国外长施泰因迈尔曾表示，北约不会接受乌克兰的成员国申请。但在加入北约问题上，乌克兰却不断对北约施加压力。该国驻欧盟大使对德国媒体称，"每个伙伴国家包括德国都应尊重乌克兰作为主权国的选择。乌克兰为了一个更好的前景希望加入北约，任何国家都无权设置障碍"。 乌克兰政府大选之后，再次当选总理的亚采纽克也开始重提加入北约问题。他在演说时称"有时候必须枕着手枪睡觉，因为敌人已经站在门前"。 不过，俄罗斯将乌克兰加入北约看作是对自己的威胁。该国外长立场鲜明地表示，"乌克兰如果成为北约成员国，整个欧洲的安全体系将会崩溃。谁将乌克兰拉入北约，谁就会为巨大的地缘政治问题负责"。