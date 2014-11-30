埃及撤销穆巴拉克控罪引抗议 警方发射催泪弹

哈通社11月30日电，据外媒报道，埃及一家法庭11月29日作出裁决，撤销前总统穆巴拉克所受到的在2011年"参与屠杀"数百名示威者的指控。这项裁决在法庭引起一片欢呼声，但是等候在法庭外的受害者家人表达了愤怒，埃及首都开罗市中心解放广场附近也出现抗议示威。

据报道，埃及解放广场附近聚集了大约2000人，对裁决结果表示不满。警察为维持秩序，对人群释放了催泪弹。 穆巴拉克则在法庭裁决之后接受电视台采访说，他"没有做错任何事情"。穆巴拉克曾在2012年被法庭判处终身监禁，罪名是在2011年示威浪潮时期"参与杀害"了239名示威者。但是，上诉法庭后来决定重审案件。 法官在宣布重审结果时说，穆巴拉克根本就不应该受到这样的犯罪指控。法庭还同时宣布，撤销对另外七名高级官员提出的指控。 但是，现年86岁的穆巴拉克并没有立即恢复自由。他目前还在就侵吞公共资金的罪名受到为期三年有期徒刑的处罚。 英国广播公司(BBC)在当地的记者格林(Orla Guerin)说，开罗解放广场是2011年"阿拉伯之春"运动的中心，现在广场附近就法庭的裁决出现了抗议示威，规模虽小，但"具有象征意义"。 记者格林说，这是一项"罕见和危险"的行动。她还说，人们对埃及未来局势的发展非常关注，将会注意示威者是否会重新组织力量，以及当局将采取何种措施。 据报道，在穆巴拉克下台之后，埃及举行了首次民选。但是，在大选中获胜的穆斯林兄弟会领导人穆尔西又遭受大规模抗议，并被军方领导人塞西赶下台。塞西在5月份赢得新的总统选举，并对穆斯林兄弟会大举镇压，监禁数千名穆斯林兄弟会成员，判处数百人死刑。