习近平：外交要有中国气派

哈通社阿斯塔纳11月30日电，据BBC报道，在周六（11月29日）结束的中央外事工作会议上，中国最高领导人习近平就外交方针发表"重要讲话"，要求中国必须有自己特色的大国外交，"对外工作有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。"

中国新华社报道称，这次全体政治局委员出席的"重要会议"，全面分析国际形势和中国外部环境的变化，明确新形势下对外工作的指导思想、基本原则、战略目标、主要任务，努力开创对外工作新局面。 习近平在讲话中肯定了他自2012年11月十八大就任中共最高领导人以来外交工作的成绩，认为过去两年，中国外交 "注重阐述中国梦的世界意义，丰富和平发展战略思想，强调建立以合作共赢为核心的新型国际关系，提出和贯彻正确义利观，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建新型大国关系，提出和践行亲诚惠容的周边外交理念、真实亲诚的对非洲工作方针。" 不过，他也告诫"要充分估计国际格局发展演变的复杂性、世界经济调整的曲折性、国际矛盾和斗争的尖锐性、国际秩序之争的长期性和中国周边环境中的不确定性。" 他说，中国"已经进入了实现中华民族伟大复兴的关键阶段。中国与世界的关系在发生深刻变化，我国同国际社会的互联互动也已变得空前紧密，我国对世界的依靠、对国际事务的参与在不断加深，世界对我国的依靠、对我国的影响也在不断加深。" 因此，中国必须有自己特色的大国外交，要有鲜明的"中国特色、中国风格、中国气派"，"决不能放弃我们的正当权益，决不能牺牲国家核心利益"，"要坚决维护领土主权和海洋权益，维护国家统一，妥善处理好领土岛屿争端问题。" 对今后中国的外交战略布局，习近平要求对周边国家，要"打造周边命运共同体，秉持亲诚惠容的周边外交理念"，"睦邻、安邻、富邻，深化同周边国家的互利合作和互联互通"。 他还要求"维护我国海外利益，不断提高保障能力和水平，加强保护力度。" 习近平的此番讲话印起外界的注意和评论。 路透社在报道中称，"习近平把中国的外交政策语气调低"，"这是最新的迹象显示中国将采取更加安抚的外交策略，同时化解外界对其经济实力增强，外交和军事也将更加强势的担心"。 法新社评论写道："用更加安抚的措辞，习近平告诉官员们说，中国寻求和平发展，反对动辄诉诸武力或以武力相威胁。"