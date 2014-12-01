韩国培养精锐狙击手将成对朝核应对战核心

哈通社阿斯塔纳电，据中新网援引韩国《中央日报》29日刊文介绍韩国特种部队对狙击手的训练等秘密内幕。据韩国军方人士和报道称，韩国军队正培育数万名步兵和预备军部队狙击手，且在"朝核应对战中，狙击手将起到核心作用"。

据报道，从2003年起爆发的伊拉克战争时，创下美军狙击记录的一位海豹突击队狙击手克里斯•凯尔(1974~2013)也出版了《美国狙击手)一书，讲述了战争中隐秘的瞬间。其中介绍了目前在巷战中海军狙击手负责指挥陆军和空军部队，并介绍最新军方作战趋向。因此该书被选为韩国海军特种部队的必读物。

美国海军海豹突击队让狙击手打头阵，逐一攻克了伊拉克市中心的建筑。狙击手爬上建筑物屋顶，告知陆军进攻方向，同时探知敌军。在面临无法抵挡的敌军时，呼叫直升机和战斗机，告知正确攻击地点。

最近，韩国国防安保论坛研究委员梁旭(音)将《美国狙击手》译成韩文引进韩国，并说到，"全面鸟瞰敌军和我军(韩军)位置，了解战斗趋向的狙击手在现代战争中逐渐发挥更大的作用"，"在朝核应对战中，狙击手也将起到核心作用"。据韩军方当局了解，朝鲜最近也从海外购入数千架能在1千米射程内进行射击的狙击枪，并提升狙击战术。

据报道，韩国军队在计划制造国产狙击枪，并培育数万名步兵和预备军部队狙击手，加快制定强化狙击手对策。韩陆军特战司于上月派首次派遣两名狙击手参与美国陆军主办的世界狙击手大会。特别是随着去年韩国企业开发的狙击枪K-14通过了800米射程的射击评价，计划从今年起在韩国特种部队全面普及。S&TMOTIVE研究院宋炳照(音)称，"相比国外狙击枪，韩国狙击枪以一半左右的价格拥有相同性能而出名，国外军队也前来订购"。

韩国特种部队正在培育海军特种作战旅 (UDT/SEAL)、陆军特战司令部等狙击手队伍并进行强化训练。在韩国庆南昌原的UDT/SEAL射击场，为培养狙击手的狙击训练正在如火如荼地进行。该训练部队曾参与2011年亚丁湾黎明作战，在直升机中准确狙击海盗。当天30多名狙击手参与了训练过程。训练中使用的枪有伤人性命，以及可破坏引擎的对战车用等4到5种枪支。主要从德国、美国制造的一支狙击枪与一台中型车价格相仿。

韩国教官介绍说，"狙击射击由两人一组，在狙击手旁观测距离、风向以及观察周围环境的观测手也十分重要"。特别是在要一发命中超过1千米射程目标物的实际情况下，狙击手的负担更大。最近推出了根据子弹声音推测狙击手位置，在一分钟内进行炮击的技术。

据报道，由于需在"敌营"隐藏几天，狙击手不仅对于射击术有要求，还要求体力和精神意志。教官说，"在不确定潜伏期间情况下，要进行隐秘作战，因此需要抵住心理上的压迫感"。

2007年在阿富汗，韩国泉水教会成员被劫持后，韩国京畿道广州陆军特战司令部在训练场上模拟中东环境，开展了狙击训练。2012年退伍的前陆军特战司要员称，"盛夏8月，匍匐在地上，在伪装下进行了持续三天的训练"，"大便要忍住，小便则靠尿不湿"。

并且体力训练也被强调。陆军特战司狙击手教官李尚圭(音)上士称，"不仅是射击术，同时需要具备视力在1.5以上的身体条件以及快速渗透敌营的体力"，"为提高集中力，甚至限制抽烟"。2014年退伍的一位特战司要员说到，"特种部队中狙击手的任务是羡慕对象。正如竞争十分激烈，体力是基本条件。偶尔被挨批 ‘肚子怎么能这么突出？真有保卫国家的决心吗'"。

报道称，正如美军在伊拉克战争和阿富汗战争中所展示的，韩国狙击手也进行告知战斗机目标位置，引导炮击的训练。到目前为止，韩国狙击手有仅向联合军战斗机告知目标位置的权限。海军特种作战团团长吴高山(音)说，"今后为赋予狙击手能命令战斗机空投武器的权限。我们计划引入能进行模拟训练的项目"。

为了提升狙击手战略，有呼声表示，需要增加狙击手海外战争派兵等实际参战机会。一名韩国退伍陆军特种部队队员说，"在部队中，没有参加过实战射击"，"相比与恐怖组织作战经验丰富的美国，韩国军队作战能力很落后"。韩海军特种部队教官表示，"在接受训练过程中发生实际情况，警报拉响进行紧急集合的话，部队中出现跃跃欲试的氛围"，"队员们做梦都在想何时能参与实战"。