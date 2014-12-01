教皇方济各离开土耳其促穆斯林谴责恐怖主义

哈通社阿斯塔纳12月1日电，据BBC报道，罗马天主教教皇方济各在结束访问土耳其时促请世界各地穆斯林领袖公开谴责以伊斯兰之名策动的恐怖主义行为。

教皇在返回罗马的航班上说，他明白到普罗大众对伊斯兰教和恐怖主义之间刻板的联想对许多穆斯林造成伤害，希望能透过"全球性的谴责"来帮助大多数的穆斯林。 教皇对于把"所有穆斯林都是恐怖分子"一言挂在口边的人予以谴责，"就正如我们不能说所有基督徒都是原教旨主义者一样"。 在土耳其的三天访问中，教皇与东正教君士坦丁堡普世牧首巴多禄茂一世签署联合声明，对伊拉克和叙利亚局势表示"共同担忧"，促请中东各国停止迫害基督教徒，。 此外，教皇与普世牧首也为乌克兰早日实现和平而祈祷，促请乌克兰冲突各方尊重国际法，并寻求进行跨宗派对话。 自东部亲俄罗斯分离武装与基辅政府爆发武装冲突以来，乌克兰国内东正教与罗马天主教社群间的冲突也随之加剧。 BBC记者洛温在伊斯坦布尔报道说，在这座从东罗马拜占庭帝国传承至奥斯曼帝国，宗教文化冲击交融的历史名城里，教皇呼吁跨宗派对话的信息所引起的共鸣尤其深刻。 巴多禄茂一世是全球2.5亿基督教正教徒的精神领袖，自1054年与罗马天主教分家。基督教世界从此分裂。直到1453年被奥斯曼帝国征服未知，今天被称为伊斯坦布尔的君士坦丁堡一直是东正教的活动中心。 时至今日，土耳其全国人口当中只有12万人信奉基督教，其余8000万人则以穆斯林为主。