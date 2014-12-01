哈萨克斯坦电影《主人们》将征战"亚洲奥斯卡"

哈通社阿斯塔纳12月1日电，据影评人古丽娜尔∙阿卜杜凯耶娃在Facebook个人页面发布的消息，由阿德里汗∙叶尔江诺夫执导的电影《主人们》将征战有着"亚洲奥斯卡"之称的亚洲电影大奖。

古丽娜尔表示，《主人们》将与努力∙比尔戈∙杰兰执导的《冬眠》（获戛纳电影节金棕榈奖）、安德烈∙萨金塞夫执导的《利维坦》（获加纳电影节最佳编剧奖）、热轧∙多尔米西扬执导的《我不生气》（参加柏林电影节）以及夏福卡特∙阿米因∙科尔坎执导的《石头上的记忆》等影片争夺年度最佳电影奖。

古丽娜尔说："今年在柏林电影节获得金熊奖的中国电影《白日焰火》将不参加最佳影片评选，计划参加最佳拍摄奖评选。哈萨克斯坦年青摄影师叶儿肯别克∙皮特热阿利耶夫将与另外两名中国摄影师和两名俄罗斯摄影师争夺该奖项。

据悉，亚洲电影大奖颁奖仪式将于11日在APSA（http://www.asiapacificscreenacademy.com/）网站进行现场直播。

亚洲电影大奖由香港国际电影节协会主办，创办于2007年，每年举行一次，为每年香港国际电影节及香港影视娱乐博览的其中一项重大节目。主要表扬对亚洲电影业界之杰出成就，并对全亚洲不同类型的电影作品及电影精英予以肯定。（编译：阜博/审校：林海）