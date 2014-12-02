塔利班疑似模仿电影 用大鸟实施"自杀性爆炸"袭击

哈通社阿斯塔纳电，据中国日报网援引英国《每日邮报》12月1日报道，阿富汗警方在法里亚布省北部靠近土库曼斯坦地区，击落一只可疑大鸟，并在尸体上发现了疑似塔利班分子安装的炸药、GPS跟踪器和雷管。由此怀疑这是一只实施"自杀式爆炸"袭击的鸟。类似情节曾经在英国电影《四头狮子》里出现过。

报道称，警方当天通过望远镜观察到一只大鸟的羽毛内露出一些电线，十分可疑，便开枪击落了它。大鸟被击中后发生爆炸，并散落了很多可疑的碎片。大鸟的尸体上发现了许多电线，一个GPS跟踪器以及一个手机雷管。由于迅速采取行动，所幸并没有造成人员伤亡。警方正在收集爆炸碎片，他们怀疑这些碎片来源于GPS追踪器和一台小型相机。据悉，被击落的大鸟并不是本地品种，这也是令警察产生怀疑的原因之一。

尽管塔利班分子没有声称对此次袭击事件负责，但是他们最近在该地区的一系列活动使警方相信他们就是幕后主使。

爆炸发生时最后一支北约部队正准备离开阿富汗，但是塔利班分子对阿富汗军队的袭击有增无减。而阿富汗军队正在遭遇武器和设备的短缺。一位地区警察局长告诉记者，尽管他的官员每天面临塔利班分子的不断攻击，但他只能每天给地区检查站供应3只手榴弹。

《独立报》分析称，塔利班的行为让人们怀疑他们在模仿圣战讽刺电影《四头狮子》的训练方法。该电影2010年由英国人克里斯多夫•莫里斯导演，主人公在恐怖分子训练营里，曾尝试训练乌鸦携带炸弹。