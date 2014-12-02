金正恩要求禁吸进口烟 斥责干部缺乏爱国心

哈通社阿斯塔纳12月2日电，据中国日报网援引韩联社报道，据一名在中朝边境从事贸易的消息人士2日透露，朝鲜最高领导人金正恩近日要求干部禁吸外国品牌香烟，目前朝鲜香烟进口和外国香烟消费已全面暂停。

该人士还透露，金正恩说，国产烟质量很好，为何要吸进口烟，并斥责干部毫无爱国心。据在韩生活的"脱北者"们透露，吸进口烟在朝鲜是权力和财富的象征，因此在朝鲜全境有不少进口烟在流通。另外，平壤和部分地方城市在生产万宝路、皇冠等著名外国香烟品牌的赝品，但朝鲜干部仍热衷于外国产真品香烟。 进口烟禁令能否促进朝鲜国产烟消费还是个未知数。2007年，朝鲜前最高领导人金正日曾下达日产车禁令，但车主纷纷采用改变车体颜色、更换商标等手段，使得该措施实际上并没有取得太大效果。多数从事对朝贸易的人士认为，和汽车相比，香烟体积小，更容易暗地交易，且需求旺盛，要想全面禁止并不容易。 金正日的日籍厨师藤本健二曾在《为什么金正恩是朝鲜的继承人》一书中提到金正恩从十几岁就开始抽烟，喜欢圣罗兰香烟。金正恩在成为朝鲜最高领导人之后也常在公开场合吸烟，但香烟品牌不得而知。