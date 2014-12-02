中国将军：中国不必再为朝鲜"擦屁股"

哈通社阿斯塔纳12月2日电，据BBC报道，中国南京军区原副司令员王洪光中将周一（12月1日）在《人民日报》旗下的《环球时报》撰文，称"中国不是救世主。朝鲜真要崩溃，中国也救不了"，"谁挑起战火谁负责，中国不必为朝鲜打仗"。

王洪光中将在文中还说，在"重大原则问题上，中国没有必要为了朝鲜的利益而损害自己的利益"，"以前为朝鲜擦屁股的事情太多了，今后则可不必。" "不是救世主 不再擦屁股" 有意思的是，王洪光的文章是为了驳斥《环球时报》上发表的另一篇题为《不能放弃朝鲜这65年的伙伴》的文章。 此文的作者是浙江大学教授、朝韩问题专家李敦球。李敦球"不能放弃朝鲜"的理由概括起来有三：一是朝鲜会投入第三国怀抱，二是朝鲜崩溃，三是朝鲜决一死战，半岛再燃战火。 王洪光中将对此不以为然。他认为，朝鲜从来就没有真正"投入过中国的怀抱"。"一个国家的崩溃，主要不取决于外力，如果一个政权得不到人民的拥护，"崩溃"只是迟早的。" 王洪光在文中对"金家王朝"显然不屑，认为朝鲜"在意识形态上与中国没有任何相同之处，中朝两国只有国家利益的关系，即国家关系，而不存在社会主义政党之间的同志关系"。 王洪光中将认为，"中国左右不了朝鲜半岛的局势。中国没有必要引火烧身。谁挑起战火谁负责。当下早已没有"社会主义阵营"，中国的子弟不必为别国打仗。" 刘鸣：中国对朝鲜的确不满 中国将军的此番言论显然与中国官方对中朝关系的既定言辞大相径庭，因此引起关注热议和分析人士的揣度。 上海社会科学院亚太研究所研究员，朝鲜半岛问题专家刘鸣在接受BBC中文网电话采访时分析说，王洪光作为一个退休将军，发表的是个人观点，而且他不是朝鲜问题专家。但是，王的观点有一定代表性，某些部分与中国官方的态度也是一致的。 刘鸣认为，中国对朝鲜目前的许多做法有很多不满意的地方。特别是金正恩上台以后，在朝鲜半岛无核化、南北朝鲜关系问题上采取了比较激进的政策。正因为如此，习近平出任中国国家主席后首先访问的是韩国而不是传统上的朝鲜。迄今金正恩也没有访华的安排。 刘鸣教授说，中朝关系处于低潮是一个不争的事实，但不能说中国要抛弃朝鲜，不满与抛弃是两个完全不同的概念。 但是，李敦球教授与王洪光中将在中国官媒上的笔仗，显然代表了两种不同的对朝鲜的态度和对朝鲜半岛局势的研判，那么，中国的对朝政策决策者，关起门来更倾向于前者还是后者的态度呢？ 中国左右朝鲜能力有限 刘鸣教授认为，中国官方主流态度是对朝鲜冷淡、冷却。中朝边境的经济开发区建制也处于暂停状态。中国政府在政策上作了一个比较大的调整，在南北朝鲜关系上，中国现在侧重韩国，加强与韩国的合作。韩国在中国的东北亚地区战略上重要性要远远大于朝鲜。 但是，刘鸣认为，只要朝鲜能在无核化问题上采取合作的态度，中朝关系能够恢复正常。 王洪光中将在文中表露出对朝鲜乖张不测行为的厌烦和对朝鲜半岛局势中国缺乏真正左右能力的无奈，这是否一定程度上反映了实情？ 刘鸣教授说，从中国官方领导人到民间，对朝鲜的不满情绪都存在。中国认为朝鲜不听招呼，向中国要很多东西但却对中国的目标政策不配合。 刘鸣认为，发展国家关系要与个人的情绪化分开。 朝鲜半岛要稳定，朝鲜不能挑起事端，不能继续发展核武器，是确保中国在东北亚利益的关键。 但刘鸣也承认，严格意义上讲，中国目前对朝鲜的影响力是很小的。正因为如此，中国现在正在减低对朝鲜经济、能源援助的分量。实际上是告诉朝鲜，如果你不配合，来自中国的压力会更大。