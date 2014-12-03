全球清廉指数榜出炉 中国排名下滑

哈通社阿斯塔纳12月6日电,据路透社3日报道, 透明国际周三发布年度国家清廉指数报告，土耳其和中国排名急剧下滑，该反腐败监督机构还呼吁加强国际合作以根除贪污和滥用权力。

总部位于柏林的透明国际发布的该年度报告衡量的是公众对腐败的感觉程度，而不是实际的腐败程度，因大多数腐败案件并不公开。评分介于1-100之间，分数越低越腐败，分数越高越清廉。 今年的国家清廉指数共涵盖175个国家，土耳其成为2014年度下滑程度最大的国家，得分下降5分至45分。 土耳其去年12月爆出腐败丑闻，是伊斯兰背景的正义与发展党执政十多年以来最严重的一场危机。 透明国际报告称，中国得分下降了4分至36分，尽管中国采取了一系列行动清除贪污官员。 中国企业在透明国际最近发布的公司信息披露报告中得分也很差。 "经济大国的严重腐败不仅阻碍了最穷苦人民的人权，还产生了统治问题和社会的不稳定，"透明国际主席Jose Ugaz在报告声明中称。 Ugaz表示，该指数促使排名垫底的国家基于人民利益采取激进的反腐手段。排名靠前的国家则应确保他们不会向不发达国家输出腐败行为。 榜单上超过三分之二的国家得分低于50，索马里、朝鲜、苏丹、阿富汗和南苏丹再次徘徊在榜单末尾。