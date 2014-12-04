三星公司出礼仪新规：酒局不劝酒 吃面不出声

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线援引韩国《朝鲜日报》报道，韩国三星集团从本月1日起在全公司开展"礼仪运动"，运动以"吃饭或开会时不将手机放在桌上"等"餐桌礼仪"为主，还包括"不把纸巾夹在脖子和衬衫中间"、"吃面的时候不发出‘呼噜噜'的声音"等。

一位三星集团相关人士透露，三星副会长李在镕与公司职员一起接待公司贵宾时，发现了职员一些不合礼仪的行为，他本人受到了一定的冲击并决定在公司开展礼仪运动。

据悉，三星公司将禁止职员在开会或用餐时将手机拿上餐桌，因为这会给对方一种"被无视"的感觉。公司规定，"如有极其紧急需要联系的情况，可以把手机放在桌下看短信"，公司还建议职员用餐速度尽量与共同用餐的人统一。

此外，三星电子人事部还在本月1日向员工发送电子邮件，嘱咐年底酒局礼仪，包括"不强行劝酒和罚酒"、"不在公共场所大声喊‘干杯'，以防打扰其他食客用餐"等。

这条新闻发出后，有网友大赞"在国际化时代礼仪就是竞争力"，"能够考虑到对方的礼仪就是满分"，还有人感叹"吃饭不能出声这种礼仪是小学就教过的，基本礼仪还需要公司来教，只能说明有些人家教太差"；但也有一些网友认为三星公司管得太宽，提了太多没有必要的规定。