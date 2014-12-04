尼泊尔应对车祸多发：年轻女性禁坐司机旁

哈通社阿斯塔纳电，据中新社消息，尼泊尔一辆货车3日在中部达定县坠河，导致4人遇难，类似的车祸频繁发生在这个位于喜马拉雅山南麓的"高山之国"。对此，尼泊尔官方与交通业者近期采取多种措施，力图减少交通事故发生。

尼泊尔东南部尤德普县不久前规定，当地客运车辆一律禁止年轻女乘客坐在司机身旁，以防止司机在驾车时与女乘客聊天走神。该县运输协会主席卡奇说："只要有年轻女孩坐在身旁，很多司机都会闲聊，更容易导致车祸发生。" 40多岁的苏希尔是加德满都一家旅行社的专职司机，他认为："这种规定应该在尼泊尔全国施行，有些司机喜欢漂亮女乘客坐在身边，政府和旅行社应该一起禁止这种行为，现在车祸太多了。" 尼泊尔境内群山重重，道路设施落后、车辆维护较差、安全意识淡薄等往往是导致车祸发生的主要原因。在首都加德满都街头，拖着浓浓黑烟行驶的"老爷车"往往令外国游客惊讶不已。 今年11月20日，尼泊尔一辆客车翻车坠河导致近50人丧生；此前10月，一辆客车坠入约300米的山崖造成30人遇难。尼泊尔总理柯伊拉腊对该两起车祸遇难者表示哀悼，承诺将致力于改善道路设施，预防重大交通事故发生。 该国交通管理局近日出台新规，要求车龄超过20年的公共交通车辆在首都所在的巴格马提专区停驶。3个月内，尼泊尔所有车龄超过20年的旅游车辆将禁止上路，官方希望通过强制报废陈旧车辆减少污染和交通事故。