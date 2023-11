俄经济因油价跳水和制裁陷入困境 明年或陷衰退

哈通社阿斯塔纳12月4日电,据中新网4日消息,几个月来,俄罗斯一直坚称自己能够经受住制裁和油价的急速下跌,但现在,莫斯科方面首次承认,该国经济明年可能会陷入衰退。

2日,负责发布官方经济展望的经济发展部(The Ministry of Economic Development)修改了预测数字,称俄罗斯经济将于2015年萎缩0.8%,而不是之前预计的增长1.2%。 文章称,制裁和油价猛跌同时作用,正在对俄罗斯经济造成不利影响。由于严重依赖大宗商品出口,俄罗斯经济在最好的时候陷入了摇摇欲坠的状态。 面对着经济走软的局面,俄罗斯人担心遭到孤立,急于将卢布换成美元或欧元,以便将财产转移到海外。此举致使卢布大幅贬值。 2日,外汇市场以52卢布兑1美元开盘,以大约53卢布兑1美元收盘。今年到目前为止,卢布对美元的汇率已下跌逾40%。 俄罗斯总统弗拉基米尔•V•普京(Vladimir V. Putin)1日宣布,将废除"南线"(South Stream)天然气管道项目。这对俄罗斯经济来说也是一个坏消息。该项目原本意在让俄罗斯确立在欧洲东南部的能源主导地位,但最终成为其与西方关系紧张的牺牲品。 接下来或许会出现更多的政策转变。俄罗斯经济拥有急剧变化的前科,频频从增长掉到大幅下滑,导致该国的对外及对内政策突然受到广泛的钳制。 目前的经济困境没有显示出多少将会很快缓解的迹象。 因为俄罗斯吞并克里米亚半岛、支持乌克兰东部的民间武装组织,西方对其施加了制裁。这种制裁令俄罗斯银行仅能获得短期贷款,使得它们遭到重创。 油价走低则让情况变得更加复杂。眼下,油价将至每桶72美元左右(约合440元人民币),而石油和天然气在俄罗斯的出口收益中占了大概60%。 还有一个令人担心的迹象:随着卢布的贬值,俄罗斯人开始囤积消费品,拿出储蓄来购买耐用品,以免积蓄变得一文不值。莫斯科的电器商店出现了哄抢冰箱、洗衣机和电视的现象。之前卢布汇率暴跌时出现过这种情况,说明人们正在对卢布迅速失去信心。 BCS金融集团(BCS Financial Group)的首席经济师弗拉基米尔•蒂霍米罗夫(Vladimir Tikhomirov)说,"我认为,明年年初,通货膨胀率将达到两位数。" "人们之所以还没有开始把储蓄大量转化为外汇,唯一的原因是,一切发生得太快,"他还说。"让他们猝不及防。" 目前,俄罗斯的国家财政状况似乎依然稳定。卢布的贬值,增加了来自石油等用美元计价的大宗出口商品的税收。 此外,俄罗斯央行和两个主权财富基金手握大笔资金,可以给经济提供一个很好的缓冲。不过,经济学家们认为,这些大事宣扬的数据夸大了可以用来支撑卢布或者援助企业的金额,因为这笔钱已经承诺在了俄罗斯的长期投资上。 不断恶化的经济状况也让普京陷入了困境。 在他当政的十多年里,俄罗斯经济持续扩张,经通胀调整后的工资水平也在不断上涨。如今,这种局面即将结束。 周二,普京没有公开提及预测中的经济衰退,几名内阁部长也在问题的严重性上产生了分歧。 俄罗斯官方媒体塔斯社(Tass)报道,经济发展部副部长阿列克谢•韦杰夫(Aleksey Vedev)告诉记者,"三种形式的危机或不稳定因素正在对俄罗斯经济造成损害:结构、投机和地缘政治方面的风险。所以在我看来,如果把俄罗斯经济的增长率降低或发生衰退仅仅归咎于油价问题的话,有些过分简单化。" 俄罗斯财长安东•西卢阿诺夫(Anton Siluanov)则称这一预测是"初步估算",并表示它并未得到整个内阁的认可。财政部(Ministry of Finance)和经济发展部常常会发布一些相互矛盾的经济数据。 西卢阿诺夫还认为,经过长时间的下滑,卢布目前的币值偏低。他表示,明年,汇率可能会稳定在45卢布兑换1美元。这一预测要强于经济发展部周二估计的2015年平均汇率,即49卢布兑换1美元。