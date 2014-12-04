纳扎尔巴耶夫视察齐姆肯特市基建建设项目

哈通社齐姆肯特12月4日电，纳扎尔巴耶夫总统今日在齐姆肯特市视察工作。

正在南哈州视察工作的纳扎尔巴耶夫总统今天来到建设中的"突厥斯坦大礼堂"，听取了项目建设情况的汇报。该项目由总统亲自拨款15.64亿坚戈修建。据当地领导介绍，大礼堂内安装了先进的音像、灯光设备。州领导还向纳扎尔巴耶夫总统展示了南哈州政府新行政大楼和居民住宅楼模型。 州长阿斯哈尔汇报说："新的政府行政大楼为16层，计划投资821亿坚戈，其中，政府投入186亿坚戈，此外，还有640亿坚戈的社会资金。建成后州政府所有的厅局，博物馆、会议中心都将集中在楼里。" 在新建的突厥斯坦大礼堂，纳扎尔巴耶夫总统会见南哈州各界代表。南哈州朝鲜人联合会代表若扎朴说："哈萨克斯坦民族和睦大会的成立非常及时，提议富有远见，这些年在南哈州形成了各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展的大好局面。" 今日，总统还将赴新建的哈萨克歌剧团，该剧团正在排练为庆祝哈萨克汗国建立550周年准备的话剧"大迁徙"。此后，总统还将参观齐姆肯特市独立广场，并出席Rixos酒店的开业仪式。（编译：流沙）