人民币国际化 中国人给法国人"付"退休金

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，法国的社会债务今后可以人民币为计价单位发行了。迄今为止，法国的部分社会债务是以欧元为计价单位的，还有一部分是以美元或日元为计价单位的。

据《费加罗报》报道，很快中国储户可以购买以人民币为计价单位的法国社会债券了。社会债务分期偿还金库（Cades）4日宣布与中国银行合作，发行这种以人民币为计价单位的社会债券。目前近77%的社会债券由国际投资者持有。Cades董事长马杜宣称，"我们非常高兴能够向寻求可靠且确定的资产的投资人，推出以人民币为计价单位的债券，这种货币在国际贸易和金融交易中越来越成为参考货币。"一些日本人已经持有少量法国社会债券。

法国的社会债务由社会保险机构经年累积的赤字组成。今年社保机构帐户还向Cades倾注了近百亿欧元。由Cades去说服国际和法国投资人购买这个债务，形式是债期越来越长的债券。随后，Cades用"清偿社会债务税"(CRDS），"普遍化社会捐金"（CSG）以及"资本利得社会征摊金"加以偿还。

Cades成立于1996年，应于2024年消亡。

法国的社会债务年初达1620亿欧元。Cades自成立以来已分期偿还了841亿欧元债务，还有1326亿要还。从现在起到2024年，该机构有一半的机会将余剩债务全部偿还，然后同时消失，假如社保赤字那时消失的话。马杜重申，"从法律上讲，Cades并无死亡期。"