报告：少吃肉有助遏制全球气候变暖

哈通社阿斯塔纳电，据英中网消息，据一份新报告，遏制全世界对肉类的嗜好对避免全球气候变化而言十分重要。然而据智库Chatham House分析，政府和绿色团体对此报告无动于衷，因为他们担心引发消费者的愤怒。

全球家畜工业产生的温室气体，比汽车、飞机、火车和船舶排放的温室气体总量还要多，然而据Ipsos MORI在全球范围的调查，大部分人认为交通工具是导致全球变暖的罪魁祸首。

这份报告的主要作者百利说，"防止全球变暖的关键在于削减肉类和奶制品的消费，但是我们迄今为止做得很少。在森林采伐和交通工具限排方面，我们已经做得很多，但是在家畜屠宰上，我们做得很不够。流行观点认为，老百姓每天该吃些什么，轮不到政府或公民团体来操心，这就是为什么我们在家畜工业的限制上止步不前的原因。"

气候变化跨政府小组最近发布的具有里程碑意义的报告说明，改变日常膳食结构将能显著地减少温室气体排放，但是目前联合国尚未对此做出任何安排。

尽管联合国气候科学小组组长和经济学家斯顿勋爵等人都在呼吁减少肉食，但他们的声音还是太稀少微弱了。其它科学家建议向肉类消费额外课税。报告指出，依照健康顾问的推荐摄入量来食用肉类，不仅可以降低温室气体排放，还可以减少心脏病和癌症的罹患概率。

报告指出，中国和其它地方肉类消费的增长，可能会将全球气候带入灾难性的境地。温室气体主要产生于牛羊的打嗝和他们的粪便，这些气体占全球温室气体总量的15%。牛肉和奶制品占整个家畜工业气体排放的65%。

对肉类的嗜好之所以会迅速增长，是因为全球人口的增多，以及购买力的增长，现在有更多人买得起肉。到2050年，肉类消费将上升75%，奶制品是65%，谷类是40%。到2020年，中国一个国家每年预计将会消费掉2千万吨肉和奶制品。

两份最近的研究指出，如果这个趋势不受阻碍，那么农业产生的温室气体在2050年将会用光全球的碳指标，其中家畜将是主要的罪魁祸首。而这意味着其它部门，包括能源、工业和交通必须是零碳排放，这显然是不可能的。

Chatham House的报告总结道，"若希望全球变暖不超过2C，膳食结构的调整就是不可避免的。"