哈萨克斯坦的独立一代—扎丽娜

哈通社阿斯塔纳12月6日电，26岁的扎丽娜是哈萨克斯坦共和国欧亚大学的一名汉语老师。今年7月，她拿到了北京外国语大学对外汉语专业的研究生学位，随后回国任教。在哈萨克斯坦，中国与俄罗斯、韩国、马来西亚、意大利并列为留学最热门的五大国家，随着中国成为哈萨克斯坦的最大贸易国，愿意学习汉语的哈萨克人越来越多。

这个独立于1991年的年轻国度，在23年的时间里飞速发展着。1991年的哈萨克斯坦，笼罩着苏联解体的阴云。工业产值下滑50%，农业生产萎缩三分之一，交通物流锐减三分之二，贷款利率超过400%，全国不到2000万人口中，200万人选择离开。此外，还有130多个民族共处，1400枚核弹头等待处理。 当时3岁的扎丽娜生活在阿斯塔纳南部的农村里，整天围着母亲织布的梭机玩耍。如今，她穿着貂皮大衣出入政府办公厅，为总理马西莫夫进行中文俄文同声翻译。她是跟随这个年轻国家的脚步成长起来的一代人，代表着这个国家的精神与气质。在总统纳扎尔巴耶夫看来，他们是哈萨克的希望。"我们这一代人建立了独立的哈萨克斯坦，为你们未来的发展铺好了道路。我们正创造更多的工作机会，为使你们的父母提高收入，我们也正建设着企业和工业项目。所有的这些都是为了你们将来生活得幸福。你们是幸福的一代。" 扎丽娜也觉得自己是幸福的一代，她能切实感受到幸福感的增加。 迁都带来希望 1997年，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫下令，将首度从南部温暖宜人的阿拉木图，迁至冬季平均气温零下17度的阿斯塔纳。多年之后，人们赞赏纳扎尔巴耶夫当初的力排众议乃至一意孤行。当初的反对者们不得不佩服纳扎尔巴耶夫的前瞻性。"他总是思考未来，总是着眼未来考虑决策，而不像中亚其他领导人那样短视。"社科院中亚研究所的一名研究员评价道。纳扎尔巴耶夫的前瞻性表现在，1997年，他提出了《哈萨克斯坦2030国家战略》；2012年，他又推出《哈萨克斯坦2050国家战略》战略。 迁都的过程是漫长的，直到今年夏天，哈萨克斯坦战略研究所才从阿拉木图迁至阿斯塔纳。这个最后完成搬迁的政府部门，意味着哈萨克斯坦迁都历时23年终于全部完成。对于普通百姓而言，新的首都带给了整个中部地区人民以希望。大量中部、中西部农村的人们，在总统下令迁都之后，举家搬往阿斯塔纳，希望能够在那里谋求更多的机会与更好的生活。 扎丽娜的父母便是在那一年带着她与弟弟来到了阿斯塔纳。 工作并不好找，但他们还是能过得比在农村好很多。扎丽娜入读了当时阿斯塔纳唯一的一所哈萨克族学校。建都初期的阿斯塔纳，俄罗斯族裔占全部人口的70%，他们与哈萨克族分别有各自的学校。 "因为信仰不一样，他们喜欢吃猪肺，我们接受不了。" 扎丽娜的朋友圈里几乎没有俄罗斯族的身影。在街上，扎丽娜能够准确地分辨出哈萨克族与俄罗斯族，即便许多哈萨克族也是高鼻梁、蓝眼睛、黄头发。哈俄两族的隔阂自苏联时期就存在，随着苏联解体，哈萨克斯坦独立，原本占优势的俄罗斯族成为少数民族，哈萨克人成为这个国家的统治者。曾经作为官方语言的俄语，在纳扎尔巴耶夫执政后，慢慢变为第二语言，目前，哈萨克语成为全国的官方语言。 留学中国 扎丽娜说自己完全通晓哈萨克语，能够懂得超过95%的俄语文学及俄语历史。她选择学习中文的原因，是为了拿到中国政府奖学金，免费进行研究生的学业。 在哈萨克斯坦，教育被纳扎尔巴耶夫看得相当重要。自哈萨克斯坦独立之后，纳扎尔巴耶夫推行了一系列免费的教育政策。小学至中学11年的基础教育全民免费，这使得哈萨克斯坦5-24岁的人群受教育率达到99%，全国基本无文盲。 2007年，扎丽娜进入欧亚大学学习国际关系专业。在这所哈萨克斯坦最大的综合性大学里，有超过一万两千名学生，其中约30%能够拿到奖学金，免费完成四年学业。 扎丽娜的考试成绩距获得奖学金还差2分，为此，她需要支付每年4000美金的学费。 "学费很贵，但父母还是坚持让我读书。所以如果我读研究生，一定不能再花家里的钱。"大学毕业后，她选择前往中国留学。她申请到的中国政府奖学金，能够完全负担她的中国期间的开销。"我本来想继续学国际关系，或者经济，但是中国政府对这些专业的支持非常少，设立奖学金的项目大多是语言类。" 在哈萨克斯坦，所有的留学生都能够加入一个名叫"博拉沙克"的国家资助项目。这个项目旨在给所有有能力出国的学生提供全额资助。扎丽娜没有加入"博拉沙克"，因为它要求所有学生完成学业后，必须回国工作，为祖国效力。"我想留在中国工作，当时不知道北京的空气这么糟糕。"扎丽娜说道。 2011年9月，扎丽娜来到北京，随后的三年里，她苦学中文。现在，扎丽娜能够熟练使用"牛逼"、"你大爷"、"足不出户"这样的词，她还知道"窝心"在不同语境下，有两种相反的含义。 研二的时候，扎丽娜在北京的一家出版社兼职做俄文翻译，她喜欢这样的工作。翻译能够让她把中文里优秀的东西展现在俄语或哈萨克语世界里。"我有一个梦想，把中国电视剧《温州一家人》翻译成哈萨克语或者俄语，引进哈萨克斯坦，这部剧对我们留学生群体震撼很大。"这部于2012年在中央电视台播出的电视剧，讲述了上世纪80年代温州的一户农民，背景离乡，在欧洲各地艰苦创业，最终事业有成的故事。扎丽娜说它跟哈萨克学生出国留学，四处碰壁四处寻求未来的现实生活非常相似。 兼职一年翻译后，扎丽娜有机会留在那家出版社，月薪五千元。"我觉得这笔钱无法支撑我的生活"。扎丽娜联系了哈萨克斯坦驻华大使馆，她在使馆里实习，并希望毕业后能够进入哈萨克斯坦外交部，再外派来中国。"但是很难，外交部招人非常少，而且需要通过法律考试，进去之后要从最低层的秘书做起。很难。"毕业前夕，扎丽娜还联系了哈萨克斯坦出口和投资局驻北京办事处，也没能被录用。 寻找看得见的未来 今年7月，扎丽娜研究生毕业，她没能在北京找到合适的工作，选择了回国。在阿斯塔纳，她成功应聘为欧亚大学的汉语老师，每个月收入为700美金。对此，她并不满意，"工资太少且看不到未来。" 大学教师这个工作对于扎丽娜的父母而言是不错的，他们希望女儿能够尽快找到男朋友，然后出嫁。扎丽娜的弟弟已经结婚，对于哈萨克族的女孩来说，26岁是不小的年龄。扎丽娜想过去欧洲或者美国读博士，但她跟父母保证，会先结婚然后跟丈夫一起去读，而不是现在。 在哈萨克斯坦，结婚后的女性需要改姓丈夫的姓氏，扎丽娜并不想改姓，她说这是可以跟丈夫商量的事情。工作后的扎丽娜忙碌得几乎没有自己的时间，工作日她负责整个教研室的中文教学工作，遇到政府接待中国来宾时她会被请去做翻译；周末她需要在家里帮母亲做家务。"在我们国家，男女分工非常明确，女性必须做饭洗衣，这是我们应该做的。"她说自己无法想象，有一天她跟丈夫说今天我不做饭。"除非是你病了，否则这是不被接受的。" 但她依旧为自己是一个女性而自豪，在阿斯塔纳哈兹列特.苏勒坦清真寺门口，扎丽娜用围巾将头发裹好，脱掉鞋，悄声步入清真寺。在哈萨克斯坦，信仰伊斯兰教的妇女不需要带面巾头纱。"哈萨克人有自己的传统，蒙住女人的脸不是我们的传统。我们不会因为我们是穆斯林就把国家倒回中世纪，我们为全穆斯林的未来而奋斗。"总统纳扎尔巴耶夫在一次讲话中这样对他的国民说道。 扎丽娜是一个虔诚的穆斯林，每个星期五，她都会去清真寺做礼拜，这在她的同龄人中并不多见。与信仰同样虔诚的，是扎丽娜对祖国的热爱。在中国，曾有男生向扎丽娜求爱，她说"我不能找其他国家的丈夫，我们国家的人本来就少，如果都嫁给外国人了，那哈萨克斯坦的未来怎么办？"她曾经的偶像是哈萨克斯坦前总理艾哈迈托夫，其半个月前因涉嫌腐败被查。现在，扎丽娜的偶像变为哈萨克斯坦上议院议长托卡耶夫，一位曾经在北京语言学院进修过中文的资深外交官员。 当然，最崇拜的人，还是总统纳扎尔巴耶夫。这位执政23年的总统，成功地让他的国家迅速发展壮大，并让扎丽娜这一代的年轻人切实感受到生活越来越好，机会越来越多。1993年，哈萨克斯坦人均GDP仅为700美元，2013年超过13000美元。哈萨克斯坦居民月均名义工资增长45倍，近10年来退休金提高6倍。这些切实的变化让纳扎尔巴耶夫获得了极大的民间支持，1991年至今的四次总统选举，纳扎尔巴耶夫的得票率从未低于90%。 扎丽娜说自己无法想象，如果纳扎尔巴耶夫退位之后，该由怎样的领导人来带领这个国家。"好在他制定了2030战略，2050战略，他规定好了国家未来的发展方向。即便如此，我还是希望他能够多执政几年，我会毫不犹豫地把选票投给他。"扎丽娜的朋友，哈萨克斯坦外交部的一位官员说道。 除了这个国家未来的走向，扎丽娜也担心自己未来的工作。她与欧亚大学签了一年的合同，她需要在合同结束前确定好新的工作。外交部、国家安全局、战略投资公司、哈萨克斯坦国家电视台......这些部门与单位都让她心动，她持续关注着招聘信息，并不断投出简历。"目前对我而言，首要考虑工资，然后考虑是否跟中文打交道。我希望能够找到一份可以看到未来的工作。" "以后会再来北京吗？" "必须的" 在零下25度的气温里，扎丽娜穿着她从北京买来的貂皮大衣。这件衣服花了她一个半月的工资，而那笔钱，她原本计划用于去韩国旅游。在哈萨克斯坦，穿着被人们看得非常重要。"你穿什么样的衣服，你就是什么样的人。"扎丽娜说喜欢中国人对着装的随意，但她依旧放弃了去韩国旅游而买了一件好衣服。 12月1日，是哈萨克斯坦的首任总统日，这是扎丽娜三年来第一次在阿斯塔纳度过这个节日。她在寒冷的歌剧院广场门前见到了总统本人，作为与独立的哈萨克斯坦共同成长起来的一代人，总统的发言让她感动不已： "独立的哈萨克斯坦会尽一切所能，为了我们的年轻人--孩子。 幼儿园、学校、体育馆，是为你们准备的，只为让你们健康成长，受到良好教育，成为真正的哈萨克斯坦公民，将我们的国家建设得更美好。 你们是幸福的一代，因为你们出生和成长在独立的哈萨克斯坦--一个受全世界尊重的国家里。衷心祝愿你们幸福，祝愿即将到来的新年里，你们的愿望都能实现，童话变成现实，永远幸福快乐！" 扎丽娜相信总统的话，她的弟弟告诉她，只要她坚持，就能寻找到看得见的未来。（文章摘自凤凰网/文：杨希越）