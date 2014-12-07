美国城市试图立法限制流浪者

哈通社阿斯塔纳电，据彭博社消息， 美国佛罗里达州一名法官12月2日裁定，禁止人们在公共场合与人分享食物的法令在劳德代尔堡将暂时停止执行。

事件起因是11月2日，一名90岁高龄的老人阿诺德•阿博特及两名牧师因向劳德代尔堡公园的流浪者提供食物而遭到当地警方逮捕。当地法院在传讯了阿博特后作出了上述裁定。

Vox.com表示，"整个新闻报道看上去是美国针对流浪者的政策的一种缩影：要让针对流浪汉的政策起效，我们有一些好办法，但是我们没有贯彻始终加以实践--或者我们把它们和相反的政策混在了一起。"

"禁止分享"法令引争议

因在10月31日通过了禁止人们在公共场合与人分享食物的法令，劳德代尔堡如今有些"声名狼藉"，这也让向流浪者提供食物变得更加困难。

网友megahoboriffic在视频网站（YouTube）上发布了一段阿诺德•阿博特遭到警方逮捕的视频，从视频中看到阿博特被警方逮捕的情况时，周围的群众发出了嘘声，甚至有人向警察大喊"你们太可耻了！"

据纽约时报报道，如果一个团体想在室外设立一个提供食物的救助摊位，首先必须配有厕所，其次需要有业主的书面同意书，并且要与其他摊位及住宅区相距500尺（约167米）。而现在，在劳德代尔堡，在室内向流浪者提供食物变得简单了，可以在教堂开展这样的救助活动。

美国"全国流浪者联盟"在11月的一份报告中称，自2013年1月起，美国已有21个城市已经通过了有关法案，限制了向流浪者提供食物的地点和方式。数据显示，全美有57个城市，已经禁止或限制在室外向流浪者提供食物。

当地女性俱乐部曾抱怨称，由于在劳德代尔堡公园内聚集的流浪者让公园变得脏乱，导致她们无法举办瑜伽课堂活动或是举办婚礼，因此该俱乐部十分支持当地通过"禁止分享"法令。

劳德代尔堡市长杰克•西勒（Jack Seiler）同样对于"禁止分享"法令表示支持。"我对于让劳德代尔堡这座城市里的流浪者有个固定的圈子感到不太满意。向他们提供食物，让他们身处这样固定的圈子没有益处。"西勒表示。

事实上，近期通过的这项"禁止分享"法令只是当地"反流浪行为"系列法令中的一条。据《劳德代尔堡太阳哨兵报》报道，当地此前还通过了一项法令：禁止乞讨，禁止在市区公共财产上睡觉，禁止在公共财产上存放个人物品。这个城市还为流浪者拨款2.5万美元，为他们提供公交车票，允许当地流浪者离开劳德代尔堡，去到他们想去的地方......哪里都行。

"禁止分享"法令让流浪行为构成犯罪

为何美国的流浪者会依赖于室外食物救助摊位？

58岁的华盛顿流浪者迈克尔•福特（Michael Ford）表示，一些福利机构或是流动厨房的开放程度还不足以为流浪者在室内提供一日三餐。

迈克尔•福特经常光顾的米里亚姆流动厨房为流浪者提供食物和服务，但是开门时间是周一至周五。因此福特和其他的流浪者在周末的时候，会从在公园派发食物的其他团体那里得到食物救助。

"全国流浪者联盟"主管迈克尔•斯托普也认同这一说法，他表示："几乎没有哪个城市有便于每天都能在室内提供一日三餐的地方。"因此他对于像劳德代尔堡生效的这些法令既感到愤怒，又能予以理解。

斯托普表示："我听说了这些，我的想法是，‘人们会阻止他们向别人提供食物真是太可怕了。'但是在华盛顿一个名叫富兰克林公园的地方，（向流浪者）提供食物把那弄得很邋遢。从社会意义来看，那里相当令人恶心。"

对于劳德代尔堡和其他一些城市的法令，流浪者的拥护人士普遍认为，这让流浪行为成为了犯罪行为。

"没有哪个城市在通过那些刻薄的法令后，能将当地的流浪者问题都解决。""全国流浪者联盟"的执行主管杰里•琼斯表示："这些法令没有一条能解决人们无家可归的问题。他们想要让人们在管辖范围内变得不愉快或是不舒服。"

你可能会说，由于担心给予流浪者提供帮助会出现更多的乞讨行为，因此减少提供金钱或食物的救助就会使得流浪者人数减少，这样的观点是符合逻辑的。

"对于乞讨者，你给予的更多，他们就乞讨的更多。这导致了经济学家所说的‘租金枯竭'（rent exhaustion）--许多人为了寻求更高的回报而将其他人排挤出去--的情况。这再次缩减了乞讨者净增值。"美国著名经济学家泰勒•考恩指出。

确实，给流浪者一个三明治并不是帮助他们走出无家可归的情况的办法。但从另一个角度来说，导致人们无家可归的原因通常都有很多方面的深层次的原因，因此简单地剥脱"激励"他们流浪行为的三明治或是几美元零钱，也不会让他们得到一份工作或是一间公寓。

美国国家无家可归及贫困者法律中心宣传主管杰里米•罗森表示，根据"全国流浪者联盟"的调查显示，美国至少有20%的成年流浪者患有"严重且长期"的精神疾病。而那些从市政厅领取了免费的公交车票的人，可能根本不知道要去哪里。

有效的办法就是为需要的人提供住处

在如何不去帮助那些流浪的美国人上，劳德代尔堡就是一个例子。但有人以另一种方式来"对抗流浪行为"。比如美国"住房为首"（Housing Frist）项目。

"住房为首"项目在全美186个社区内，为患有长期慢性疾病的流浪者提供了10万间住房。据美国住房和城市发展部的统计数据显示，2014年1月，大约有58万名美国人无家可归。

这个项目就像它的名字那样，为流浪者提供住处。而且不需要经过比如滥用药物检测或是精神疾病咨询，期间也没有任何过渡性房屋。

一些城市用于实现"住房为首"项目的资金来自于政府拨款以及房地产开发商的资助。比如波特兰有关部门日前宣布将为无家可归之人建造新的公寓设施。而在麦迪逊，当地相关部门为无家可归之人建造设有小型住宅的小镇。

当然，"住房为首"项目并不是为所有美国流浪者提供的解决方案。首先是为那些患有慢性疾病、精神疾病的流浪者，或是短期内借宿于朋友家中的流浪者解决住房问题。这些流浪者的人数大约为10万人。

"这种干预办法是为那些长期露宿街头并有生命危险的流浪者准备的--这些人经常出入医院急诊室、医院病房以及救助站。"米里亚姆流动厨房的宣传主管库尔特•朗格（Kurt Runge）表示。

"全国流浪者联盟"主管迈克尔•斯托普认为，首先要解决的是美国的贫困问题和昂贵的住房问题。一旦在城市中推出更多的廉价房屋，将会帮助那些低收入人群避免无家可归或是住在根本不安全的房屋里。

不过同样，向流浪者提供食物最终也可以让他们避免无家可归。持续向某人提供食物，每天或是每周都能面对面的交流，你们将可以建立起一种信任的关系，并向他们提供其他形式的帮助。