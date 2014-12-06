埃及宗教事务部长：哈萨克斯坦是世界上和平与和谐国家的典范

哈通社阿斯塔纳12月6日电， 近日，阿拉伯埃及共和国宗教事务部长穆罕默德•居马就哈萨克斯坦和埃及在宗教领域的关系，两国在宗教研究和神学领域的人才培训，以及即将在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会的重要意义等问题，接受了本社记者采访。

记者： 部长先生，请介绍一下您此次访问哈萨克斯坦的主要目的。 部长：哈萨克斯坦和埃及的友好关系使我的这次访问成为可能。访问期间，我分别同阿拉木图市市长阿赫梅特江•叶斯莫夫，教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫，文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪，哈萨克斯坦议会副议长阿斯哈尔•拜山巴耶夫及哈萨克斯坦总穆夫提叶尔江∙马勒哈吉举行了会谈。 部长：哈萨克斯坦和埃及的友好关系使我的这次访问成为可能。访问期间，我分别同阿拉木图市市长阿赫梅特江•叶斯莫夫，教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫，文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪，哈萨克斯坦议会副议长阿斯哈尔•拜山巴耶夫及哈萨克斯坦总穆夫提叶尔江∙马勒哈吉举行了会谈。 会谈期间，双方讨论了两国在人道主义方面的合作问题以及 "努尔穆巴拉克" 伊斯兰文化大学（阿拉木图）的发展问题。双方达成了哈萨克斯坦宗教学者培训协议。将由在伊斯兰世界享有盛名的著名学府之一的艾资哈尔大学（开罗）提供帮助。埃及学者可以来哈萨克斯坦任教。哈国也可为我国的伊玛目提供培训。 我们已达成了哈萨克斯坦学生在埃及接受宗教培训的协议，明确哈萨克斯坦学生只有在得到官方许可的情况下才能赴埃及学习。反之，我们也只接受哈萨克斯坦官方正式派遣的学生，他们的教育费用将由埃及政府承担。埃及宗教学校严禁招收私自求学人员。还商定了宗教学科培训的主题内容及开展实践活动的范围。 需要强调的是，埃及代表团将参加2015年6月10日至11日在阿斯塔纳举行的“世界宗教和传统宗教领袖大会”第五次代表大会。接下来哈萨克斯坦代表团将前往埃及参加明年4月在开罗举办的国际会议，我们已邀请哈萨克斯坦代表团参加。

记者：在过去的十年中，许多组织为了自己的利益，打着宗教的名义违法乱纪，人为制造了许多不同宗教人员之间的冲突，从而也为真正的宗教蒙上阴影，您认为这一现象应该如何抵御？ 部长：遗憾的是，当今世界的确存在利用宗教为政治目的服务的机构。他们自称"伊斯兰国家"或"真正的穆斯林"，但这一切都是违背伊斯兰教义的。这些组织对青年人思想意识的毒害很大。明确的说，宣称自己是 "伊斯兰国家"的组织与伊斯兰教无任何关系。这些组织不仅是真正穆斯林的敌人，同时也与全人类为敌。任何事物都有自己真实的名称，恐怖主义就是恐怖主义，杀人犯就是杀人犯。但很遗憾，目前存在概念替代的现象。 在这方面，宗教界代表的解释工作就显得十分重要，媒体的作用也很重要。媒体应将真实的信息发布出来。只有大家团结起来，我们才有力量反对这种组织。伊斯兰教谴责并禁止进行暴力行为和恐怖袭击活动。绝不能伤害无辜，无论他是穆斯林或是非穆斯林。 记者：很想听您谈谈对哈萨克斯坦宗教状况的评价？ 部长：民众能否生活在和平与和谐的国家，国家领导人的作用非常重要。不同宗教和种族的人和睦相处、相互尊重，这一切在哈萨克斯坦都已具备。贵国领导人的民族宗教政策非常英明。在访问期间，我参加了不同层次的会议，我可以自信地说，在这方面，哈萨克斯坦做的非常成功，也向世界展示了作为和平与和谐国家的范例。我认为，很多国家在这一领域应很好地研究哈萨克斯坦的这一政策。 记者：请谈谈您对2015年6月在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会。 部长：组织举办这样的大会是一个巨大的工程，我非常感谢哈萨克斯坦领导人纳扎尔巴耶夫总统的这个倡议。当今世界，不同宗教之间的对话犹如空气般重要，你们的总统已经在这个方面作出了努力。 记者：这是您首次访问哈萨克斯坦。我国给您留下了什么样的印象？ 部长：哈萨克斯坦给我的印象非常好。在哈期间，我与很多官员举行了会谈，达成了很多共识。为了两国人民的友好和两国关系的发展，我必须尽力工作。阿斯塔纳市给我留下了非常深刻的印象，这是一个年轻的、现代化的城市，阿斯塔纳市民的友好给我的印象深刻。 记者： 非常感谢您接受采访！（编译：流沙）