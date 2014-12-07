奥巴马因胃酸倒流咽喉疼痛 罕见外出就医

哈通社阿斯塔纳12月7日电，据中国日报网援引外国媒体报道，美国总统奥巴马12月6日抱怨说咽喉疼痛，就医检查后确诊为胃酸倒流。作为总统，奥巴马走出白宫，外出就医，颇为罕见。

奥巴马的医生罗尼•杰克逊发布声明说："总统的症状符合因为胃酸倒流而引起的软组织肿胀的特点，会接受相应的治疗。"胃酸倒流即肠胃中的物质返回食道，造成胃痛、咽喉痛等症状。

过去几个星期以来，现年53岁的奥巴马一直受到咽喉疼痛的困扰。在杰克逊医生的建议下，奥巴马当地时间6日起床之后在白宫做了光纤检查，发现咽喉背部有肿胀；随后，奥巴马又遵医嘱，于下午2点前往沃尔特∙里德军事医院做进一步检查，接受了CT扫描。杰克逊说："CT扫描在下午进行，完全是趁着总统有空顺便做的。本次扫描很正常。"

总统身体有恙，一般在白宫内接受检查和治疗，很少外出就医。奥巴马这次看病令媒体记者措手不及。有人认为，奥巴马所做的检查并不符合正常的看病程序，可能因为他是美国总统，才多做了个CT。

杰克逊没有透露奥巴马咽喉疼痛的病因。一般来说，抽烟、饮酒和食管裂孔疝都会引起咽喉疼痛。医生会观察奥巴马病情的发展，决定如何进一步治疗。奥巴马要是不想吃太多药，可以通过不抽烟、不喝酒、健康饮食，或者晚上睡觉把床头抬高的方式缓慢恢复。

杰克逊6月曾给奥巴马进行过年度体检，没有发现任何问题，还表示奥巴马坚持日常锻炼，饮食习惯健康，还不抽烟，因此身体非常健康。奥巴马此前曾是一位烟民。