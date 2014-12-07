普京希望乌克兰达成永久停火协

哈通社阿斯塔纳12月7日电,据BBC报道,俄罗斯总统普京在会见了法国总统奥朗德之后表示，他希望乌克兰能够在不久后达成永久停火协议。

普京在莫斯科会见了奥朗德，后者是乌克兰危机爆发以来，第一个访问俄罗斯的西方国家领导人。 西方因为俄罗斯支持乌克兰的亲莫斯科势力叛乱而对其实施制裁，引起俄罗斯不满。一项停火协议曾经在今年9月签订，但之后仍然持续发生违反协议的战火冲突。 奥朗德是在出访哈萨克斯坦之后，在回程途中到访俄罗斯，此站行程事先并没有安排。 普京在莫斯科西南部的伏努科沃国际机场与奥朗德举行会谈。他在事后告诉记者，他与法国总统详细讨论了停止乌克兰暴力冲突的问题。 "这是个悲惨的状况，我们能够看到很多人被杀"，普京说，"但我希望，停火的最终决定能够在不久后作出。我们已经和法国总统非常详细地讨论了这一点。" 奥朗德曾经呼吁，各方应遵守今年9月5日在白俄罗斯明斯克签订的停火协议。 "法国的任务是要寻找解决问题的办法，避免令事态恶化，"奥朗德说，"我想今天与普京总统一起，发出危机降级的信息。 今天，这个信息是可能的。" 此外，普京告诉记者，他并没有和奥朗德讨论法国延缓将两艘法国战舰交付给俄罗斯的事情。不过，普京说，他希望法国退还俄罗斯已经为战舰支付的费用。 另一方面，乌克兰总统波罗申科在基辅表示，已经安排了交战双方在周二（12月9日）举行会谈，商讨执行停火协议的步骤。 他说，双方将在白俄罗斯会面，尝试确认执行明斯克停火协定的时间表。 据联合国统计，今年4月开始的乌克兰冲突，至目前已造成超过4300人死亡，接近100万人无家可归。