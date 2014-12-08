纳扎尔巴耶夫：创新教育应从校园抓起

哈通社阿斯塔纳12月8日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日在阿拉木图出席创新发展会议时指出，创新教育应从校园抓起。

纳扎尔巴耶夫强调，要建立符合哈萨克斯坦2050发展战略的、以科技为基础的经济体系。国家大力支持创新发展， 5年来已累计投资500亿坚戈。在科研领域的投入也从490亿坚戈增长至740坚戈，并正在形成阿拉木图和阿斯塔纳两大创新中心。我国目前在全球141个专利申请国中排名第42位，创新已初显成效。"

纳扎尔巴耶夫说，创新教育应从校园抓起。"百年大计，教育为本，我们高度重视教育事业的发展，创办了重点中学，并招收全国最优秀的学生，在国外任职的学者也开始回国，我们为归国学者创造了一切必要的条件，这就是迈向创新的第一步。"

纳扎尔巴耶夫指出，创新是国家竞争力的基础。"作为关税同盟成员国和世贸组织候选国，提高产品质量与竞争力对于我们来说非常重要，我想再次嘱咐青年人，要积极投身于科研，国家将大力支持创新发展中的科研工作。"

投资和发展部部长阿斯耶特∙伊谢克舍夫介绍了创新发展领域目前的工作情况。据介绍，我国目前的创新活动较2009年增长2倍，2014年增长10%，预计至2020年增长20%。创新工业产值在国内生产总值中的比重超过2.5%。近期，3500个创新发展方案中577个方案已通过验收。

阿拉木图市市长阿赫梅特江•叶斯莫夫汇报了阿拉木图市在创新发展中发挥的作用和贡献。

教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫说，到2050年国家对创新研究方面的投入计划将达到国内生产总值的3%。 纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫介绍了该校在支持创新研究方面所做的工作。（编译：阜博/审校：林海）