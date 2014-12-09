新妈妈福利最好的六个国家（组图）

哈通社阿斯塔纳12月8日电，据华尔街日报网8日消息，生孩子是一个家庭最重要的决定之一，而合理的产假制度为养育新生儿提供了有力保障。本图集比较了各国的产假制度，盘点了对新妈妈们最友好的六个国家。

英国

剑桥公爵夫人凯特•米德尔顿正怀着她和威廉王子的第二个孩子，孩子出生之后，他们将和英国其他的新生儿父母一样，有足够的假期在家和宝宝相处。据国际劳工组织称，英国新生儿的父母将享受两人合计40周（280天）的带薪产假：新妈妈休产假的前六周薪水为原工资的90%（金额不设上限），之后的休假时间里将在规定范围内按照标准比例领取工资。 芬兰 芬兰政府会给准妈妈们发一个硬纸箱，纸箱可以兼做摇篮，里面装有婴儿装、睡袋、户外用品、洗浴用品、尿布和被褥等。除此之外，新妈妈们可享受105天带薪产假，另有158天带薪假日可以在新生儿父母间灵活分配。芬兰人在孩子两岁之前可以缩短工作时间。此外，他们还可享受带薪育儿假和免费日间托儿所。当然，芬兰的税相当高，有时甚至高达50%。不过，芬兰在全球最幸福国家排行榜上位列第九的荣誉却实至名归。 图为一名母亲和她的孩子们在赫尔辛基家中。 中国 中国的新妈妈们虽然拿不到政府分发的纸箱，但至少能享受到"坐月子"带来的好处。在诞下婴儿的一个月内，产妇们会在自己妈妈或婆婆的照顾下恢复身体。西方妈妈们或许会对"坐月子"的形式感到害怕，在这一个月内，产妇不许到室外活动，不许喝冷水，为了催奶被不断的要求喝下猪蹄花生汤和鲫鱼汤。不过有些传统也逐渐发生变化，一些较为富裕的妈妈们开始在豪华产后恢复中心坐月子。此外，职业女性还能够享受98天的产假。 冰岛 冰岛是全球产假福利最好的国家之一。2000年，冰岛通过了一项父亲和母亲平等享受产假的法律。冰岛父母目前享受9个月带薪产假，休假期间能获得原工资的至多80%。9个月产假中，其中3个月给母亲，3个月给父亲，这部分假期在父母之间不可以转让，另外3个月则可以在父母之间灵活分配。预计冰岛产假时间将在未来两年进一步延长，在2016年达到12个月。 加拿大 依据休产假前一年的工作年限和每周工作时长的不同，加拿大新妈妈们能够得到17-52周的无薪产假。一些新父母还能通过加拿大就业保险得到假期，其中新妈妈们能够获得15周假期，另有35周假期可以在新生儿父母间分配，休假期间领取原工资的55%，最高不超过每周500美元。法律还要求，新生儿父母返回工作岗位后，雇主必须支付与休假前相同的工资和福利。 澳大利亚 新生儿父母一共享受126天的带薪产假，以及至多一年的无薪产假。对于有新生儿或新收养孩子的低收入家庭，他们还可以得到13次每隔一周发放的"婴儿津贴"。 美国是少数几个没有规定新生儿父母应享受带薪假期的发达国家之一。1993年的《家庭和医疗休假法案》(Family and Medical Leave Act )规定特定人群能享受停薪留职产假，但多数父母还是得用短期带薪病假(short-term disability)、病假、年假、事假和无薪家庭休假拼凑起来的假日来生孩子。根据新妈妈们的保险种类和生孩子的医院不同，生产经历可能从"十分不错"到"勉强可以忍受"不等。