奥运会或将大幅改革：或允许联合申办

哈通社阿斯塔纳12月9日电，据中新网援引外媒9日报道，国际奥委会预计即将公布大幅改革奥林匹克运动会的40点计划，决定取消对每次奥运最多不得超过28个比赛项目的上限，但实际赛事仍限制不得超过310场，旨在促进奥运多元化，鼓励引进新项目，削弱一些传统大赛项目。

除上述主要改革之外，未来奥运申办国的竞争申办过程也将相对更加简化和"便宜"。国际奥委会改革计划还希望未来奥运比赛项目也可以在主办国或主办城市以外举行。

有关重大改革的计划将在今后两天在摩纳哥举行的国际奥委会会议期间投票表决。

大项目瘦身

国际奥委会委员法兰科•卡拉罗表示："向多元赛项的转变将使得奥运更具灵活性"。

据悉，依照新计划，2020东京奥运就可能增加棒球和垒球等东道主更有兴趣的项目，而壁球也有希望占一席之地。国际奥委会将努力探索一套传统与创新并重的全新奥运规则。

不过，这也将意味着诸如田径、游泳、自行车等赛事繁多的大项目需要减少赛事数量。

国际壁球联合会主席纳拉亚纳•拉马禅得兰立即对奥委会决定表示欢迎，认为壁球将有希望成为奥运项目。

不过他也承认，在有希望的同时也有很大来自各方的竞争，因此还不能掉以轻心。

联合申办

除比赛项目和赛事改革之外，国际奥委会也希望能进一步减轻奥运举办国的经济负担。 在2022年冬季奥运会的主办国竞争中，就有4-6国纯因财政原因退出竞争。

改革计划为缓解举办奥运对主办国的巨大经济压力，将允许部分项目在主办国或主办城市境外举行，以便缓解需要修建新场馆的压力；此举也可以同时鼓励两国或多国联合申办奥运。