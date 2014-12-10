新西兰破百万冰毒走私案 两华人被起诉

哈通社阿斯塔纳12月9日电，据BBC报道，新西兰惠灵顿警方和海关联手出击，破获价值过百万纽元的走私冰毒入境案，两名来自台湾的华人被捕并受到起诉。

在这次名为Operation Gravity的联合行动中，新西兰海关查获了3.5公升的液体甲基苯丙胺（俗称"冰毒"），市场价值100万纽元（约合75万美元）。 据透露，这批毒品被伪装成Tesco超市品牌美容面膜，原计划运往惠灵顿。 两名来自台湾的华人被逮捕。周二（9日）上午，一名28岁的女子和一名45岁的男子在惠灵顿地方法院出庭受审，两人被控进口A类管控药物和同谋供应A类管控药物。 惠灵顿警方打击毒品和有组织犯罪调查组负责人、高级侦缉警长蒂姆•利奇（Tim Leitch）表示，病毒给新西兰各社区造成巨大危害和痛苦。 他在声明中表示，"虽然这批冰毒伪装巧妙，试图蒙混过关，但是新西兰海关保持高度警惕，并且配备了极好的设备，因此可以查获大量毒品。" 未来几周，警方还将展开调查，并与其他国家和地区的警方合作，确认是否还有其他同谋。 冰毒，即兴奋剂甲基苯丙胺，因其原料外观为纯白结晶体，晶莹剔透，故被吸毒、贩毒 者称为"冰"（Ice）。