历史上的今天-哈萨克斯坦迁都

哈通社阿斯塔纳12月10日电，17年前的今天，纳扎尔巴耶夫总统宣布，阿克莫拉市从1997年12月10日起成为哈萨克斯坦新首都。

1994年7月6日哈议会通过迁都议案。国家机关陆续从阿拉木图市迁移至阿斯塔纳市。 1998年5月，纳扎尔巴耶夫签署总统令，将阿克莫拉市更名为阿斯塔纳市，并与1998年6月正式向全世界宣布。 首都日定在7月6日，因为这一日，是哈萨克斯坦议会通过迁都法案，并成为国家节日。 1999年，联合国教科文组织授予阿斯塔纳市"和平之市"称号，并颁发勋章，表彰阿斯塔纳市短期内在城市、经济、政治建设、文化发展以及民族和睦事业取得的巨大成就。在这次评选中，阿斯塔纳市因全部评比指标达标，在世界各国12个城市中力压群雄一举夺冠。 目前阿斯塔纳已与莫斯科、柏林、华沙、明斯克、基辅、安卡拉、曼谷等15个城市结为友好城市。 今天的阿斯塔纳，是诸多经济论坛等重要国际活动的举办地之一，也是各种国际大会的成员。2010年，阿斯塔纳举行了欧安组织历史性的峰会，在2011年初，举办了高规格的第七届亚洲冬季奥运会。阿斯塔纳还定期举行世界和传统宗教领袖大会，并将于2017年举办阿斯塔纳世博会。（编译：流沙）