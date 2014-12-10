纳扎尔巴耶夫：国际社会要团结一致打击国际恐怖主义和极端主义

哈通社阿斯塔纳12月10日电，纳扎尔巴耶夫总统今天在总统府接受8国新任驻哈大使递交的国书。他在与各国大使举行会谈时指出，哈萨克斯坦愿在欧亚经济联盟各国和其他经贸合作国之间充当桥梁。

纳扎尔巴耶夫说："各位大使在国际格局发生深刻变化时来哈履新。当今世界一种新的世界秩序正在形成，全球多个地区冲突不断，国际恐怖主义和极端主义不断扩大，暴力极端主义思想蔓延， 无论何时、何地、何人所为，恐怖主义都必须坚决反对。 必须消除恐怖主义蔓延的各种条件，为此，国际社会要团结一致打击国际恐怖主义和极端主义，采取涉及国家、区域和多边行动的全面措施战胜恐怖主义。"

纳扎尔巴耶夫强调指出，哈萨克斯坦是爱好和平的国家，是核不扩散条约的忠实执行者，始终走在核不扩散运动的前列。他说："哈萨克斯坦将更加积极有为地参与国际事务，致力于推动完善国际治理体系，积极推动扩大我国在国际事务中的代表性和发言权。"

纳扎尔巴耶夫说："我们正在积极引进经合组织标准，哈萨克斯坦是欧亚经济联盟市场的一部分，因此，哈萨克斯坦愿在欧亚经济联盟各国和其他经贸合作国之间充当桥梁。"（编译：林海）