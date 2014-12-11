戈尔巴乔夫呼吁美俄举行峰会缓解紧张关系

哈通社阿斯塔纳12月11日电，据路透社报道（记者 Alexei Anishchuk） - 前苏联领导人戈尔巴乔夫周三呼吁美俄举行峰会，以阻止俄罗斯同西方国家的关系因乌克兰危机进一步冰冻。

戈尔巴乔夫警告称，如果不化解俄罗斯同西方国家之间的紧张关系，可能会出现可怕的后果。 "目前（俄罗斯同西方国家的关系）高度紧张，这极为危险。我们可能无法挺过这些日子：有人可能会失去理智，"戈尔巴乔夫在《俄罗斯报》发表的名为"To Unfreeze Relations"的评论文章中写道。 "我建议美俄领导人考虑举行涵盖广泛议题、不带初始条件的峰会，"他写道。"无需担心‘丢脸'、有人会取得宣传胜利：这些应当属于过去。大家需要考虑未来。" 俄罗斯同西方国家因乌克兰危机出现的外交僵局，是冷战结束以来双方最严重的僵局。戈尔巴乔夫上月警告称，乌克兰危机引发的东西方关系紧张，恐怕将世界推向新冷战。 俄罗斯总统普京同美国总统奥巴马的关系亦紧张。在上月的布里斯班G20峰会上，两人曾短暂会面。 "从近期的各种声明看，双方外交官支持长期对峙，"戈尔巴乔夫写道。