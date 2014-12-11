焦点：沙特石油部长欧那密回应减产要求时 反问为何减产？
在秘鲁利马举行的联合国气候变迁年会的场边，欧那密的说法与两周前在石油输出国组织(OPEC)会议上所释出的讯息一样，即在沙特未干预下，市场本身也会进行平衡。这样的立场被视为沙特长久以来作为产量调节者的政策有所转变。 自11月OPEC会议以来，油价每桶已下跌13美元。欧那密周三当被问及是否认为有必要在下次6月举行的OPEC会议之前进行减产时，他回答称："我们为什么应该要减产？为什么？"。 在同一场活动上，身兼委内瑞拉驻OPEC最高代表的委国外交部长拉米雷斯，则针对上述问题提出委内瑞拉的回答。他告诉路透，OPEC必须采取行动，因为"那是我们的工作。我们希望市场稳定，且有可预测性。" 拉米雷斯表示，在观察第一季油价表现情况之后，委内瑞拉将评估是否要支持召开紧急OPEC会议。 他表示，这要由目前OPEC的轮值主席国尼日利亚(奈及利亚)来决定是否召集紧急会议来应对油价崩跌。 "这不只是委内瑞拉的问题，而是所有OPEC成员国的问题，"他说。 上个月，海湾产油国否决了委内瑞拉推动OPEC减产的提议。 这些言论突显出OPEC成员国之间的看法日益分歧。核心海湾成员国拥有现金储备，能够承受油价下跌一段时间；同时像委内瑞拉这类经济较为脆弱的国家，100美元以下的油价已经造成冲击。 欧那密表示，11月沙特原油产量为每日960-970万桶，该数据与10月估计一致。 "除非有其他客户表示想要更多的石油，否则这种情况不会改变，"他表示。 此前公布的数据显示，美国一周石油库存大幅增加。另外，OPEC在月报中称，预计2015年全球对OPEC原油的日需求将降至2,892万桶，较前次预估低28万桶。 油价下跌5%至2009年以来最低位。 **市场力量和资本主义国家** 沙特阿拉伯让市场力量成为主导的决定，已引发油市直线下跌。交易员一直在揣测，油价得跌到何种地步，沙特才会出手干预。同时，他们也在观察全球石油供应过剩的推手--美国页岩油产量是否有放缓迹象。 外界认为，若油价长期下滑，最容易受到打击的OPEC成员国就是委内瑞拉。对该国而言，情况越来越不容乐观。委内瑞拉原油出口一篮子价格周三触及逾五年新低61.92美元。 "油价的这种跌势对所有人来说都不是好消息，"拉米雷斯接受采访时表示，并重申委国政府认为100美元是"合理价格"。 他还说，"油价有自己的涨跌周期，使产油国得以形成我们的产能。" "有些人可能欢迎当前的油价，但等到过后发现没有建立足以满足全球需求的产能时，他们就会尝到苦果了。" 欧那密则持完全不同的观点。 "你来自资本主义国家，你知道市场的作用，"他对记者表示，"无论哪种商品，它的价格都会有涨有跌。" 当记者问到他是否担心油价时，他说，"你见我担心过油价吗？"