德媒：中国性工作者在喀麦隆被称作"巫术妓女"

哈通社阿斯塔纳12月12日电，据环球网综合报道，有德国媒体引述一名非洲女学者的研究结果称，近年中国向非洲输出大批"巫术妓女"，不仅剥夺当地性工作者的工作机会，更影响非洲男性生殖健康。一名长期在非工作的人士告诉《环球时报》记者，尽管"巫术妓女"的说法耸人听闻，但近年在非中国性工作者数量不断增加是事实。

据"德国之声"广播电台12月10日报道，中国在非洲的经济活动日益活跃，引起了一些当地人的疑虑。喀麦隆杜阿拉大学的人类学家纳吉奥(Basile Ndjio)对在非洲工作的中国性工作者展开研究，研究发现，在喀麦隆，中国性工作者被称作"巫女"，被指以魔法诱惑非洲客人。 12月10日的德国《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)就此进行报道，标题为"借助邪恶巫术的性爱"(Sex mit der bösen Hex)。报道写道："来自亚洲的这些女性移民们确实以比非洲女人低得多的价格提供服务，让后者备受压抑。对于外国竞争者的怒火伴随着一些奇谈怪论，非洲女人们认为这是对于中国女人大获成功的合理解释：她们被说成会施魔法，以此诱惑非洲客人，让他们得到满足。这些亚洲女人也因此被蔑称为‘巫术妓女'。" 针对有关"魔法"的传言，纳吉奥也征求了杜阿拉的中国性工作者的意见，她们均对此坚决否认。而有关中国妓女释放巫术的说法之所以四处流传，部分原因是耸人听闻的媒体报道，比如说一位非洲男性在与中国妓女进行交易时突然心脏病发而死。而非洲性工作者则很喜欢乘机散布这样的谣言：中国女人不但用魔法损害非洲男人的身体健康，同时也剥夺他们的性能力。一家喀麦隆媒体甚至说："一场中国女人和喀麦隆女人之间的‘性战争'正在打响。" 一名长期在非工作的人士告诉《环球时报》记者："尽管该报道和非洲学者的说法有渲染意味，但南非、马里、安哥拉等一些非洲国家的中国籍性工作者数量近年来的确呈上升趋势。这些性工作者最开始只为当地华人服务，但后来也开始服务当地人。"在西非伊斯兰国家马里，中国性工作者的到来被认为是"有违伊斯兰教法"，甚至曾引发骚乱。