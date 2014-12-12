国际原子能机构将继续监督伊朗执行日内瓦协议情况

哈通社阿斯塔纳12月12日电，据央广网消息，国际原子能机构特别理事会会议11日决定，继续监督伊朗执行它与伊核问题六国(美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国)达成的第一阶段协议中与核查相关的措施，监督期限到明年6月30日。

国际原子能机构总干事天野之弥在维也纳举行的会议上说，根据日内瓦第一阶段协议，机构明显增加了对伊朗现场，包括额外地点核查的频率，还购买安装了新设备，开展了更多的采样分析等工作。 天野之弥说，要在日内瓦第一阶段协议延期期间继续履行相关核查任务，机构需要额外460万欧元资金。他呼吁成员国尽快捐款，以确保相关核查工作能够顺利展开。 去年11月24日，伊朗与伊核问题六国在日内瓦达成协议，同意以冻结其部分核计划换取国际社会放松部分制裁。今年1月20日，第一阶段协议正式生效。今年11月24日，六国与伊朗在设定的谈判期限内未能就全面协议达成一致，但决定将谈判期限延长至2015年6月30日。 国际社会正双轨并行地解决伊核问题：国际原子能机构从技术上对伊朗核设施进行核查，确定伊朗是否有未申报的核材料和核活动，从而确定伊朗核计划是否全部用于和平目的；同时，伊朗与伊核问题六国展开谈判，寻找全面解决伊核问题的方案。两者既相互独立，又相互关联。