纳扎尔巴耶夫：确保"安赛乐米塔尔"公司职工社会福利十分重要

哈通社阿斯塔纳12月12日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日接见安赛乐米塔尔集团公司董事长兼首席执行官拉克希米•米塔尔。

会见期间，拉克希米•米塔尔介绍了安赛乐米塔尔集团哈萨克斯坦公司的主要生产经营活动情况。 纳扎尔巴耶夫总统对安赛乐米塔尔公司近几年取得的成就表示赞赏。总统指出，"公司产品市场行情看好，公司利润逐年增加，之前制定的钢产量增加到600万吨战略目标有望实现。因此，改善工人福利应提到公司的主要议事日程。" "目前最主要的问题是提高一线工人的社会福利，我与铁米尔套冶金工人和卡拉干达矿工的关系非常特殊，因此，公司若裁员或不按时支付工资，他们会直接与我取得联系，" 纳扎尔巴耶夫说。 拉克希米•米塔尔表示，该公司将继续通过增加投入促进生产发展。"尽管全球经济动荡，但‘安赛乐米塔尔'铁米尔套公司近4年来不断发展壮大，年平均投资达到了 3.5至4亿美元，工厂高炉的修建和生产中心正在不断扩大和完善，" 拉克希米•米塔尔说。 纳扎尔巴耶夫总统强调指出，安赛乐米塔尔公司在我国国民经济中，尤其在我国创新工业发展第二个五年计划中占据重要的地位。 安赛乐米塔尔集团是全球最优秀的钢铁制造商，在60多个国家雇用32万名员工，总部设在卢森堡。集团年产量为1.3亿吨，约占世界钢铁总产量的10%。安赛乐米塔尔在汽车、建筑、家用电器、包装等领域占据全球领先地位，集团在欧洲、亚洲、非洲和美洲的27个国家拥有分支机构，业务范围覆盖新兴市场与成熟市场。（编译：流沙）