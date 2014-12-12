俄国卢布持续贬值 央行干预未见效

哈通社阿斯塔纳12月12日电，据外媒报道，俄国卢布周五（12月12日）继续贬值，再创新低。

当天上午卢布兑美元汇率跌57，兑欧元汇率跌破71。俄国主要股指也随油价下跌而下挫。 交易员预期俄国中央银行将再度出手干预。

提息无效 周四，俄国央行宣布提高利率1个百分点，但未能制止或减缓卢布跌势。 仅在6周前，俄国主要利率刚从8%提高到9.5%。 自今年年初以来，卢布已贬值40%以上，主要推手包括原油价格下跌和乌克兰危机导致俄国与西方的对立和僵持。 卢布从今年11月起开放交易，但俄国央行周五承认12月10日曾干预汇市，出售近2亿美元，（111.8亿卢布），9日出售3.48亿美元，上周曾出售45亿美元。 自今年初以来，俄国央行为支持卢布，已经用去700亿美元。

美元债券 俄罗斯天然气公司周四出售了总额为6250亿卢布（110亿美元）的债券。 交易员认为，以美元购买这批债券，可能会加剧卢布贬值。 石油和天然气销售占俄国财政收入的一半。 国际市场油价已跌到5年半新低。 俄国主要股指RTS周五下跌2%，其中债务沉重的矿业公司股价跌幅最大。