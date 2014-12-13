南京大屠杀纪念日：中国举行国家公祭仪式

哈通社阿斯塔纳12月13日电，据BBC消息，南京大屠杀77周年纪念日成为首个国家公祭日，中国国家主席习近平参加了公祭仪式并发表讲话，呼吁正视历史，维护和平。

香港也在同一天举行了纪念仪式。 13日早上10点整，国家公祭仪式在南京大屠杀遇难同胞纪念馆前的广场进行，包括中国国家主席习近平在内的在场参与者高唱中国国歌，之后是全城的车船响起默哀警号，向遇难者致哀。该警号被称为世界最大规模的防空警号。

解放军仪仗队列队经过遇难者名单墙，向遇难者献花圈。

"墙上的每一个名字，都曾经是活脱脱的生命"，中央电视台新闻主播在直播中说，"他们都曾经有梦想，有生存的权利。"

"南京大屠杀是对人类文明最无耻的践踏，这样的历史绝不能够重演，今天的人们有责任。"

之后，习近平与一名遇难者幸存者代表夏淑琴、一名作为遇难者后代的少年先锋队员代表一同为南京大屠杀国家公祭鼎揭幕。习近平在现场发表讲话，称南京大屠杀是二次大战的"三大惨案"之一，是反人类罪行。

"日本侵略者制造的南京大屠杀惨案震惊了世界，震惊了一切有良知的人民"，习近平说，"历史不会因时代变迁而改变，也不会因巧舌抵赖而消失。"

他在讲话中赞誉了德国人约翰•拉贝、丹麦人伯恩哈尔•阿尔普•辛德贝格等国际人士在南京大屠杀事件发生之时为记录战争暴行所作的贡献。

"历史告诉我们，和平是需要争取的，和平是需要维护的"，习近平说。他又强调，公祭仪式是要唤起人们对和平的意识，而不是延续对日本的仇恨："战争的罪责在少数军国主义分子，而不在于人民。"