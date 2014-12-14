为何瑞士公投结果令金价大幅下跌

哈通社阿斯塔纳电，据国际财经时报网消息，瑞士黄金公投最终以78%反对，22%赞成的投票结果告终，周一早间金价即对应大幅下跌。而实际上，我们曾在11月25日给客户的内部报告中指出《无论瑞士公投结果如何，金价都将大幅下跌》，就目前结果看，正是如此。然对于公投未能通过，金价必然下跌，市场更容易理解。但如果公投获得通过，金价为何还会大幅下跌呢？下面附上的，则是我们11月25日对此解释的内部报告全文：

《无论瑞士公投结果如何，金价都将大幅下跌》上周五金价抗跌明显，周一又体现出一定抗涨态势，显示上行盘口压力加大。

消息面上并无多大关注点。投机资本或在迎合市场对月底瑞士公投的关注，但笔者的意见是：无论瑞士公投通过或不通过，都将拉开金价新一轮调整的序幕，甚至可能是在孕育调整之后，拉大调整步伐。

理由是：如果通过，看似瑞士央行应该回补约1700吨的黄金，但别忘了，这至少是5年计划。对当前处于宏观弱势的黄金市场而言，可谓杯水车薪。而近两周多，金价自1131.6美元以来的反弹，已经消化了此利好因素，金融俗语有云："利好兑现见利空"；如果不能获得通过，那更会激发做多纠错与投机做空的反扑，因中期欧美货币政策继续利空金银。

就技术而言，笔者依然认为1215/1220美元附近恐将构成近期金价反弹极限。在11月30日瑞士公投的前几个交易日（或许2、3个交易日），金价或将脱离反弹高点而呈回软态势，继续引诱投资者进入做多。而当瑞士公投公布结果时，无论通过还是不通过，金价都应加速下跌回落。就超短期时间周期而言，今日（周二，11月25日）乃金价自1131.6美元反弹的第12个交易日，第13个交易日附近，尤其是第13个交易日，极可能金价反弹见顶。而对应的价位应该在1215/1220美元。

如金价日K线图示：就金价7月见顶1345.15美元之后的调整波段来看。作为调整趋势的H线，在1220美元附近构成反压；该调整波段反弹的38.2%黄金分割反压也在此形成共振；并进一步对应着季度线的共振反压，甚至还有30日均线的回拉因素等。

故笔者倾向金价见顶1220美元附近后，回软至1200美元附近或略下的30日均线，略见持稳。当11月30日瑞士公投公布结果时，无论通过或不通过，金价都将再度大幅下跌。

就目前市场而言，虽结果与我们分析预期吻合，但市场表现形式与我们预期有出入，主要是美元强势的延续方式，而这其中又可能出现很大的不确定性变数。上周原油价格大幅下跌击穿70美元，周一早间甚至击穿65美元。笔者上个月曾强调，12月份应该是国家与企业战略储备原油的极佳时机，但需要我们从基金在原油市场的资金流向中获得更多印证。上周五由于美国休市原因，部分机构持仓数据要推迟至本周一晚间公布，即我们要周二才能全面获悉场内外数据进行系统分析。如果我们能从本月交易数据中梳理出场外买盘超强的信号，那即是战略储备的时点，我们相信12月份能够见到这样的机会，总体倾向时机或在中下旬。