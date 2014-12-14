首都机场面貌将焕然一新-访阿斯塔纳国际机场董事会主席凯拉特•兆汉诺夫

哈通社阿斯塔纳12月13日电，纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中指出，2015年将拨款290亿坚戈，对阿斯塔纳国际机场进行改扩建，大幅提高机场承载能力。就此问题，记者近日专访了阿斯塔纳国际机场董事会主席凯拉特•兆汉诺夫。

记者：凯拉特先生，请您谈谈阿斯塔纳机场新航站楼计划何时动工，何时完成？对机场承载能力的提高有多大帮助？

答：新航站楼计划于2015年动工，2016年投入使用，将使阿斯塔纳机场旅客吞吐量在客运高峰期每天客运量达1775人次，年客运量700万人次，将提高两倍。 记者：新航站楼使用时将引入哪些技术革新措施？毕竟，现在的技术发展很快？ 答：新航站将符合国际标准。至2017年，新航站计划引进自助值机服务，乘客们能够实现快速安检。还将配备完全自动化的BRS系统（行李处理系统）。此外，将配置先进的检测设备，配备了集中供油系统等。 记者：在2017世博会举行之前机场是否还有引进新的航空公司的计划？ 答：至目前，阿斯塔纳航空公司航班已覆盖国内所有地区，可以满足国内旅客参观世博会的要求。今后，从阿斯塔纳起飞的航班频率将增加，此外，我们还计划其他航空公司开通新航线。当然，我们自己也正在努力加大机场营销力度，引进各大航空公司进驻机场。需要强调的是，任何时候我们都对合作持开放态度，我们拥有必要的基础设施条件，能接受所有型号飞机在各种条件下的安全起降。 记者：在提高服务质量方面，机场采取了哪些措施？ 答：对航空公司而言，顾客的满意度是我们的首要目标。近年来，机场为方便旅客已经推出了一些新的服务项目，开设新的公共饮食摊点，增加了实时航班信息屏幕，并重新设计开通了机场官方网站。此外，我们已经扩大了飞行前的安检区域，开设可服务大厅，增加了贵宾候机厅以及开设更多的免税商店。此外还增加了为残疾人服务的设施，建立了的士服务站等。 机场还成立了消费者保护委员会，这将有助于对机场服务质量的评估和分析。 记者：阿斯塔纳人口呈逐年增长趋势，游客也在逐年增加，有无增加机场到市区公交线路的计划？ 答：是的，阿斯塔纳机场的客运量增长较快。2013年机场客流超过260万人次。2014年将达到300万人次。随着客流量的增加，从机场到城市的运输将得到较快发展。今年已开通了火车站至国际机场的新快速工交线路。 记者： 谢谢您接受我们的采访！（编译：流沙）