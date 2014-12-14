李克强在《哈萨克斯坦真理报》发表署名文章

哈通社阿斯塔纳12月14日电，据人民网北京消息，12月13日，中国国务院总理李克强在《哈萨克斯坦真理报》发表署名文章，题为《让中哈合作驰骋在希望的田野上》。全文如下：

让中哈合作驰骋在希望的田野上 亲爱的哈萨克斯坦朋友们，你们好！再过几天哈萨克斯坦将迎来共和国独立日。我向你们致以热烈的祝贺和美好的祝愿! 我即将启程对哈萨克斯坦进行正式访问并举行中哈总理第二次定期会晤。我对此访期待已久，我想亲眼看看世界上最大内陆国家的人民，是怎样用短短23年的时间实现了国家独立和富强，让年轻的哈萨克斯坦共和国登上了欧亚大陆成功的高地。 中国有句古语，叫"远亲不如近邻"。中国同哈萨克斯坦是山水相连的友好邻邦，两国人民世代毗邻和睦而居。虽然这是我首次到访，但我并不感到陌生，反而有种到老朋友家串门的亲切感。 这种亲切感源自中哈两国间深厚的历史渊源。早在两千多年前，古老的丝绸之路就将两国先民的手紧紧握在一起。哈萨克的阿拉木图、乌兹别克斯坦的萨马尔汗等古丝绸之路历史名城，曾为沟通东西方文明交流和商贸往来、促进本地区各民族发展和进步做出过重要贡献。去年习近平主席在访问哈萨克斯坦期间提出建设"丝绸之路经济带"的构想，有着深刻的历史内涵。 这种亲切感源自中哈两国建交后不断加深的战略互信。哈萨克斯坦是中国在中亚地区最大的友好邻邦，两国有长达17O0多公里的共同边界。哈萨克斯坦在本地区率先同中国彻底解决历史遗留的边界问题，为两国关系乃至上海合作组织的顺利发展发挥了重要作用。今天，哈萨克斯坦已成为同中国双边合作机制最健全的中亚国家，两国领导人像走亲戚一样常来常往，双边关系中不存在任何悬而未决的政治问题。 这种亲切感源自两国越来越紧密的利益融合。建交之初，中哈务实合作主要集中在两国毗邻地区，以边境贸易为主，规模不大，影响较小，可以称作是两国合作的1.0版。进入新世纪后，中哈合作步入快车道，双边经贸额多年保持近20%的高增长率，两国合作迅速从1.0版升级到涉及国民经济各领域的2.0版，合作蛋糕越做越大，给双方带来的红利越来越多。 哈萨克斯坦已成为中国在独联体地区第二大贸易伙伴和欧亚大陆第一大投资对象国，中国也是哈萨克斯坦第二大贸易伙伴和最大出口市场。来自哈萨克斯坦的能源资源有力支持了中国经济发展，一大批中资企业也为哈萨克斯坦带来资金、技术和服务。中哈关系已成为邻国间相互尊重、平等互惠、合作共赢的典范。随着"丝绸之路经济带"建设进入实施阶段，中哈合作迎来了从2.0版向更高水平的3.0版升级的历史机遇。中方愿同哈方一道,以共建"丝绸之路经济带"为契机，实现两国宏观经济的深层对接，重点从巩固能源战略合作、加快互联互通建设、加强本币结算合作、密切地方交往和民间交流入手，加快双边贸易的结构性调整,打造两国合作的战略升级版。 这种亲切感源自两国日益增进的民间情谊。国之交在于民相亲。以去年为例，哈萨克斯坦公民访华近40万人次，中国公民赴哈逾22万人次，两国地方已有11对结好省州和城市，并且还在不断增加。这些数据遥遥领先于本地区其他国家。 妥善处理跨界水资源利用问题，需要两国加强沟通、互谅互让。今年夏天,伊犁河全流域遭遇60年一遇大旱，上、下游都面临严重缺水局面。中国新疆地区克服自身困难，第一时间尽最大努力支持了哈方用水需求。当前，中国正在深入推进西部大开发。新疆等西部省区人口众多，发展任务很重，居民生产生活用水的刚性需求很大，也希望哈方能够予以理解。令人欣慰的是，额尔齐斯河和伊犁河等中哈主要跨界河流的水资源保护，在中亚地区是做得最好的。这充分说明两国在跨界水方面的合作富有成效。相信双方一定能够找到办法，使跨界河流成为两国人民的繁荣之源、友谊之河。 今年以来，受国际大环境等多种因素影响，中哈双边贸易额同比有所回落。有人对中哈合作的前景产生了担忧。我看大可不必。当前，中国正在为实现"两个一百年"奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋勇前进，哈萨克斯坦也在推进实施"2050战略"。双方合作空间不仅没有收窄,反而更宽了；合作潜力不仅不会变小，反而更大了。我对中哈合作的未来充满信心。我这次来访，主要任务就是同马西莫夫总理举行第二次中哈总理定期会晤，并会见纳扎尔巴耶夫总统，共同规划两国下一阶段合作。 哈萨克斯坦有句谚语说得好,"大地上布满了宝石,不动手就到不了怀里"。中国也有句古话，坐而论不如起而行。让我们抓住机遇，着眼两国人民福祉，扎实推进各项合作，让中哈合作如丝绸之路上的骏马，驰骋在希望的田野，奔向美好的未来！