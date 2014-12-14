马西莫夫同李克强总理举行会谈 两国签署一系列合作文件

哈通社阿斯塔纳12月14日电，卡里姆•马西莫夫总理今天在阿斯塔纳与到访的中国国务院总理李克强举行会谈。

两国总理共同签署并发表《哈中总理第二次定期会晤联合公报》，确定下一阶段哈中关系发展和合作的优先领域和重点项目。双方还签署涉及能源、交通、金融、人文、地方合作等领域的政府间和企业间合作协议。 投资和发展部部长阿斯耶特∙伊谢克舍夫和中国商业部部长高虎城签署关于对哈中霍尔果斯国际边境合作中心合作内容进行调整和补充的文件。

两国央行就本国货币结算以及国家央行与中国人民银行续签了双边本币互换协议，同时签订了新的双边本币结算与支付协议。 国家经济部与中国发展和改革委员会签署共同建设《丝绸之路经济带》合作文件。

国家财政部与中国海关总署签署友好合作协议书。

国家能源部与中国核建集团公司签署进一步加深在核能领域合作的谅解备忘录。

国家投资和发展部、中国工商银行、哈萨克斯坦钾肥公司以及中国中信集团公司还就联合开发我国钾矿资源签署合作协议。 值得提醒的是，双边本币结算与支付协议签订后，哈中本币结算将从边境贸易扩大到一般贸易。两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和坚戈进行商品和服务的结算与支付。