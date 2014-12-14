纳扎尔巴耶夫：支持中国国家主席亚欧合作共建"丝绸之路经济带"构想

哈通社阿斯塔纳12月14日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日会见到访我国的中国国务院总理李克强。

会见中，双方就两国经贸、投资、燃料能源、交通运输等领域合作的主要问题进行了讨论并就共同关心的国际和地区问题交换了看法。 纳扎尔巴耶夫指出，哈中两国友好关系发展迅速，"我与习近平主席举行了多次会晤，就围绕加强两国未来关系进行了广泛的讨论，两国在经济领域尤其在能源领域合作紧密，中国企业占我国石油生产的相当份额，两国还合作建设了过境哈萨克斯坦的石油出口管道系统。" 在谈到两国交通运输领域的合作时，纳扎尔巴耶夫总统指出，哈中两国正在建设霍尔果斯国际边境合作中心，联合建设铁路和公路。在此，我支持习近平主席提出的合作共建丝绸之路经济带和设立丝绸之路基金及筹建亚洲基础设施投资银行的倡议。 李克强表示，中哈是友好邻邦，两国关系近年来始终在高位运行。中方愿意释放两国全面战略伙伴关系的能量和潜力， 推动中哈务实合作实现提质升级，打造区域合作新亮点，促进共同发展，造福两国人民。李克强转达了习近平主席对纳扎尔巴耶夫总统的亲切问候，并代表中国政府和中国人民对即将到来的哈萨克斯坦独立日表示热烈的祝贺。（编译：流沙）