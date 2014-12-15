纳扎尔巴耶夫：哈俄合作在相互尊重、相互信任的基础上不断向前发展

哈通社阿斯塔纳12月15日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统14日在总统府会见俄罗斯联邦政府总理德米特里•梅德韦杰夫。

双方就发展两国在商贸、经济、能源及过境运输领域优先合作方向以及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成广泛共识。 纳扎尔巴耶夫指出，哈俄合作在相互尊重、相互信任的基础上不断向前发展，我期待同俄罗斯朋友们一道努力，携手开创两国关系更加美好的明天。 纳扎尔巴耶夫说："明年1月1日起，欧亚经济联盟将正式运行，目前两国贸易额有所下降，但这仅限于贸易额，两国在各领域的合作实际上不断丰富和深化，合资企业不断壮大发展，价格水准保持平稳时，贸易额指数会自然而然上升，共同监管的边界，人和物的自由流动对两国各领域的务实合作非常有利。" 纳扎尔巴耶夫表示，梅德韦杰夫总理的此访对进一步增进两国的互信、扩大和深化务实合作，具有重要意义。 梅德韦杰夫表示，近几年，两国各领域务实合作取得丰硕成果，两国关系不存在任何问题，俄方高度重视发展俄哈关系，俄方愿同哈方加强合作，不断提升两国关系水平。 梅德韦杰夫说："两国关系确实非同一般，您指明了欧亚经济联盟发展方向，欧亚经济联盟很快将启动，这对区域经济的发展意义重大。衷心祝愿您及哈萨克斯坦人民独立日快乐，心想事成！"