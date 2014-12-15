阿斯塔纳严冬里的"中哈情"

哈通社阿斯塔纳12月15日电，据国际在线消息，14日，中国国务院总理李克强抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，开启了年内外交的"收官之旅"。哈萨克斯坦总理马西莫夫亲自到机场迎接，并打破惯例在宽阔的机场贵宾厅举行了欢迎仪式。两位总理怎样演绎这严冬里的"中哈情"？请看CRI前方记者翟磊为您带来的报道：

"戴毛皮帽子合影"

中亚北部平原上的哈萨克斯坦首都阿斯塔纳是世界上最为寒冷的首都之一，就在几天前，这里还是漫天白雪飘飘，气温降至零下30多度。14日中午，当中国总理李克强的专机平稳降落在阿斯塔纳国际机场的时候，尽管严寒依旧，但舷窗外阳光灿烂，蓝天如洗。

哈萨克斯坦总理马西莫夫亲自到机场迎接，并打破惯例在宽阔的机场贵宾厅举行仪式，欢迎李克强到访。两国总理在严冬中头戴毛皮帽子合影的照片在网络上广泛流传。见过戴帽子的李克强总理什么样子么？萌萌的，对不对？

"对中哈合作将繁花似锦充满信心"

在当天的会谈中，中哈总理就推进两国务实合作达成多项共识，双方见证了多项合作文件的签署。按李克强总理本人的话说，这是他就任总理后出访周边国家中"见证签署的最大规模合作协议之一"。协议涉及矿产开发、本币互换、核能合作等多个领域。

哈方的热情接待以及两国合作的升温让中国客人感受到春天的温暖，李克强总理说："我们像身处在春天一样，我对中哈合作将繁花似锦充满信心"。哈萨克斯坦人的热情在马西莫夫总理身上还有更生动地体现，在出席中哈企业家委员会会议时，这位曾在北京语言学院和武汉大学学习的"中国通"，在讲话开始时"飙"起了中文，流利的中文让在场中哈各界人士颇为吃惊。

1个半小时的会见

中哈总理会晤结束后，李克强赶往哈萨克斯坦总统府同纳扎尔巴耶夫总统会面。按惯例，哈总统一般不在周末会见外国客人，而为了接待李克强总理，纳扎尔巴耶夫总统打破常规，与李克强举行了历时1个半小时的会见。为了节省时间，双方采用了同声传译，会谈取得"超出预期的成果"。 不久前，纳扎尔巴耶夫总统刚刚在国情咨文中提出新经济政策"光明大道"计划，其中的核心内容是加强道路等基础设施建设，推动哈经济发展。这与中国出众的装备制造能力和促进合作共赢的倡议高度契合。 在与李总理的会见中，纳扎尔巴耶夫同李克强用了大部分时间讨论如何对接两国的发展战略。李克强不失时机地提出，中国装备能够帮助哈萨克斯坦实现"光明大道"计划，尤其是基础设施建设需要钢铁、水泥、玻璃等，中国在基础设施建设方面经验丰富，国内又有不少多余且优质的产能，具有性价比优势，中国愿同哈萨克斯坦开展合作，将中国的钢铁、水泥、玻璃、电厂等生产项目带到哈萨克斯坦。两位领导人不谋而合，商定双方将尽快确定一批合作项目。李克强总理说，这是他这次访哈取得的"超出预期的成果"。

"总理的到访带来了阳光和蓝天"

当晚21点左右，繁忙奔波了一天的李克强抵达下榻饭店，此时的阿斯塔纳已笼罩在严冬的夜色中。在这座由中国人建设的"北京饭店"，李克强会见了华人华侨和驻哈使馆、中资机构工作人员。中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖告诉李克强：阿斯塔纳的这个冬天是在"白毛风"中度过的，总理的到访带来了阳光和蓝天，哈萨克斯坦人都说："老天都欢迎中国总理的到访"。