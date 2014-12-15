纳扎尔巴耶夫：只有独立主权与民族梦想才是永恒的（图）

哈通社阿斯塔纳12月15日电，纳扎尔巴耶夫总统今日在阿斯塔纳出席独立日庆祝大会时指出，同样的事情总会重复发生，就像经济危机那样，只有独立主权、民族梦想与子孙后代的未来才是永恒的。

纳扎尔巴耶夫说："‘光明大道'新经济计划将为全国所有地区带来新的机遇，连接阿斯塔纳与全国各地的道路不仅会为沿线地区的货物运输、人员来往带来便利，还会成为向全世界传播阿斯塔纳创造性精神的大动脉。同样的事情总会重复的发生，就像经济危机那样，只有独立主权、民族梦想与子孙后代的未来才是永恒的。‘光明大道'是我们实现民族梦想的光辉之路。"

此外，纳扎尔巴耶夫强调，没有强大的经济后盾，"光明大道"新经济计划不可能实施。

"13年前，我们为保障经济发展建立了国家基金，国家基金在2007-2009年的全球金融危机中发挥了重要的作用，在全球经济出现萧条时挽救了国家经济。国家为基础设施建设、生产将投入大量资金，我们将首先扶持中小企业的发展。国家基金用之于民、造福于民，近年来国家外汇储备增长3.8%,"纳扎尔巴耶夫说。(编译：阜博/审校：林海)