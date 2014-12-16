社科院：中国应尽快放宽生育两孩政策

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，中国社科院周一（15日）发布最新的经济蓝皮书，呼吁应尽快从"单独二孩"向"全面放开二孩"政策过渡。

这份报告指出，中国目前的总和生育率只有1.4，这个水平已经非常接近国际上公认的1.3的"低生育陷阱"。并称，历史经验表明，所有落入这一"陷阱"的国家，都没能再重新达到人口更替水平。因此，人口生育政策越早调整，其所产生的效果就越明显。 报告还认为，"中国的人口红利从2010年开始逐渐消失，即使执行了单独二孩政策也无法从根本上改变这一趋势。" 报告说，虽然放松人口生育政策并不会带来立竿见影的增长效应，但是从长期来看将有利于实现合理的人口结构，提高未来劳动年龄人口数量和比例，从而能够对潜在增长率产生正向的影响。 新政策收效不大 2013年中共十八届三中全会后，中国决定放宽原有的"独生子女"政策，允许一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子（即所谓的"单独二孩"）。 2014年11月5日，国家卫计委公开表示，共有约70万对符合条件的夫妻提出了二孩申请，远低于此前预计的每年约200万对夫妻申请。 不久前，西安交通大学公共政策与管理学院人口与发展研究所教授姜全保和牛津大学学者发表的最新研究结果也认为，2013年宣布的"单独二孩"新政策收效甚微。 姜全保当时对BBC中文网记者表示。他们的最新研究发现，目前的"单独二孩"政策对出生数量的影响远没有预期那么大。另外，当前出生的人口，要在15至20年后才能进入劳动力市场，因此对目前中国劳动力市场和解决老龄化问题的影响也不大。 不过，至今为止，还没有任何迹象显示，中国官方会在短期内再次做出任何政策改变。 事实上，国家卫计委已多次公开表示，目前还没有计划完全放弃"独生子女"政策，全面放开生育二胎。