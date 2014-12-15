纳扎尔巴耶夫：上合组织犹如亚洲的福利基金

哈通社阿斯塔纳12月15日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今天上午在总统府集体会见了上海合作组织成员国总理，上合组织秘书长和地区反恐机构执委会主任。

中国国务院总理李克强、俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫、吉尔吉斯斯坦总理卓奥玛尔特•奥托尔巴耶夫、俄罗斯联邦政府总理德米特里•梅德韦杰夫、塔吉克斯坦政府总理科基尔•拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦政府第一副总理兼财政部部长鲁斯坦姆•阿济莫夫、上海合作组织秘书长德米特里•梅津采夫及上合组织地区反恐怖机构执行委员会主任张新枫出席会见。

纳扎尔巴耶夫指出，上合组织成员国总理会议已是第三次在我国举办，上合组织是促进地区持久和平与共同繁荣的重要建设性力量，其政治和经济分量日益加重，全球影响力逐渐增强。本次会议意义重大，我们应使"上海精神"在历史发展中始终焕发光彩，让它内化于心，外化于形，共同为该组织赋予强大的生命力。

纳扎尔巴耶夫说，上合组织成员国总理乌法会议将制定上合组织到2025年发展战略草案，为此，各成员国政府需做大量工作，各国已就接纳新成员国程序达成共识，对这一问题希望各国政府采取客观公正的态度。

纳扎尔巴耶夫指出，上合组织犹如亚洲的福利基金，各成员国应积极参与其中。当前国际和地区形势正经历复杂深刻的变化，上合组织地区安全挑战增多，成员国对该组织维护和平、共谋发展寄予更高期望。打击分离主义、极端主义和恐怖主义，维护地区稳定是该组织的重要职责之一。同时，上合组织还应解决粮食、环境、能源等领域存在的安全问题，上合组织成员国有能力保障能源和食品供给，各国通过务实合作还能妥善解决水资源贫乏问题，还能享受到低廉的各类资源。

纳扎尔巴耶夫说，为了使上合组织进一步发展壮大，哈萨克斯坦支持成立上合组织发展银行。 纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦不仅重视发展本国经济，同时还高度重视为区域经济发展创造良好的交通运输环境。 纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦正在实施‘光明大道'新经济计划，我们将逐步实现基础设施现代化建设，并为此投入大量资金，我们将建成阿斯塔纳通往全国各地的交通运输道路和铁路。我们还计划在里海建设两座海港，其中一座将用于用渡轮运输汽车和列车车厢的海港。届时，上合组织成员国可利用这两座海港。"（编译：林海）