纳扎尔巴耶夫总统发表独立日感言（图）

哈通社阿斯塔纳12月16日电，在昨日召开的第23个独立日庆祝大会上，纳扎尔巴耶夫总统发表自已发自肺腑的独立日感言。

总统说："独立主权的哈萨克斯坦"、"永恒的国家的未来"这些字眼总是让我心潮澎湃，国家的未来发展问题时常在我胸中萦绕，就将平时的一些感想作为我今天的独立日感言吧。"

纳扎尔巴耶夫总统说："在1991年12月16日这一历史性时刻，我们向全世界宣布了哈萨克斯坦共和国独立。如今，这一天离我们愈来愈远了。虽然时光流转，光阴荏苒，但就是在这一天，我们迎来了独立的哈萨克斯坦，我们要以全部的生命理解"独立"这个字眼，独立的民众才有权利选择和平与和谐、相互信任的自由生活，独立是我们取之不尽用之不竭的力量源泉。 独立就是我们有充分的权利开发和利用自己脚下的任何资源，按照人民的意愿分配资源收入。在自己的国家，我们可决定自己的命运，用自己的双手创造光明的未来。独立的哈萨克斯坦就像一颗耀眼的明星降生在这个世界，伟大的独立精神将激励我们更加奋勇前进，使我们团结一致，给予我们无穷的力量，使我们信心百倍。" 独立的哈萨克斯坦是先辈们抛头颅洒热血、用生命捍卫每一寸土地换来的。就像英雄的祖辈们一样，为捍卫国家的主权独立流尽最后一滴血，他们的壮举也将是我们每一个哈萨克斯坦公民的庄严选择。"（编译：流沙）