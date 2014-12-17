美国务卿称如果普京继续采取正确行动 可能结束对俄制裁

哈通社阿斯塔纳12月17日电，据路透社报道，美国务卿克里周二表示，俄罗斯最近几天在降低乌克兰紧张局势方面采取了一些建设性步骤，如果保持这种做法，华盛顿有可能结束对俄制裁。

克里在伦敦讲话时表示，如果俄罗斯总统普京继续采取措施缓和紧张局面并遵守停火协议承诺来结束乌克兰冲突，则美国与欧洲可能在几天或几周之内取消制裁。

"这些制裁可能在几周或几天内取消，就看普京总统做何选择了，"克里对记者表示。 他说，"这些制裁的唯一目的，就是要恢复各国之间打交道的国际规范，"以确保边境、主权与权利得到尊重。 在华盛顿，白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)表示，预计奥巴马总统将在本周签署授权对俄罗斯进行新制裁的法案。 周六国会通过的议案寻求向普京施压，授权对俄罗斯武器公司和高科技石油项目投资者进行制裁，并对乌克兰政府提供军事援助。 奥巴马将必须综合政治、经济和其他因素考量，决定是否实行新的制裁。他之前表示，不希望在没有欧洲伙伴国参与的情况下独自实施新的制裁。 **放松制裁？** 美国国务院发言人普萨基(Jen Psaki)表示，克里的言论与白宫有关可能实施新制裁的声明并不矛盾。 "俄罗斯可以选择。已经存在他们可以采取的具体举措来实施明斯克协议，"普萨基说，指的是9月5日在白俄罗斯首都明斯克签署的停火协议。 "他们可以那样做。那是他们的权利，如果那样做，显然会影响到我们的行动，"她在华盛顿对记者表示。 普萨基称，美国把乌克兰东部暴力活动下降的报导视为正面趋势，并认为这是达成持久政治解决方案的一个良机。 "但我不想夸大，"她说。"这是他(克里)也重申我们目前疑虑的原因之一，"她在记者会上表示。