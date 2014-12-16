土耳其克尔谢希尔市庆祝哈萨克斯坦共和国独立日

哈通社阿斯塔纳12月17日电，据外交部消息，昨日土耳其克尔谢希尔市举办庆祝哈萨克斯坦独立日庆祝活动。

庆祝活动由克尔谢希尔大学和突厥语国家一体化协会共同举办。克尔谢希尔省省长纳加提•申图里科、克尔谢希尔市长亚萨尔•巴赫切基、克尔谢希尔大学副校长居拉•艾热捏尔以及社会和政治团体及师生代表参加活动。

克尔谢希尔市市长亚萨尔•巴赫切基向哈萨克斯坦民众致以节日的祝福。他说，以纳扎尔巴耶夫总统的名字命名克尔谢希尔市主要一条大街是我们的莫大荣幸。在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦取得了举世瞩目的成就，已成为包括土耳其在内的世界各国的榜样。 省长纳加提•申图里科在祝辞中说："兄弟的哈萨克斯坦民众在纳扎尔巴耶夫总统的领导下取得了巨大成就，对此，我感到由衷的欣慰。纳扎尔巴耶夫总统为应对全球经济危机提出的"光明大道"新经济计划对我们的启发很大。"

在此活动框架下， 哈萨克斯坦驻土耳其大使贾合斯勒科•推蔑巴耶夫还专程前往该市国际关系学院，为学院师生发表了题为"哈土关系的发展历程" 的演讲，并为该院赠送了以土耳其文介绍哈萨克斯坦和阿斯塔纳的图书。 克尔谢希尔省是位于土耳其中部的一个省，面积6,434平方公里，首府克尔谢希尔市，该市于2013年与我国南哈州突厥斯坦市结为友好城市。（编译：流沙）